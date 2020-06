3 soluciones de cifrado de documentos ¿En qué se diferencian AceroDocs, Prot-On y SealPath? Comunicae

jueves, 11 de junio de 2020, 10:26 h (CET) El cifrado, la tecnología IRM (Information Rights Management) y la trazabilidad son los tres pilares básicos de sus productos y servicios. Sin embargo, ¿cómo los atiende cada uno de ellos?, ¿dónde radican sus diferencias?, ¿cuáles son sus fortalezas y debilidades? Teniendo en cuenta la Era de la Información en la que las empresas se encuentran inmersas, quizás su apuesta por la seguridad resulte ahora más necesaria que nunca. La normativa sobre protección de datos ya ha actuado, pero solo el usuario puede integrarlo en sus sistemas. Algunos profesionales están dispuestos a hacernos el camino más fácil.

¿Cuáles son las soluciones disponibles?

¿Qué ofrecen?

Los 3 pilares de cada plataforma

CIFRADO. Utilizan un cifrado básico con claves simétricas, o cifrado de clave privada, y asimétricas, más conocido como cifrado de clave pública. El primero de ellos permite que dos personas pueden enviarse mensajes. Estos son cifrados con una clave única compartida. En el segundo caso, se utilizan dos claves diferentes, una que el usuario con quien quiera enviarse un mensaje y otra que solamente conoce el propio usuario. El cifrado aporta el complemento de la integridad en los ficheros con los algoritmos de encriptado, bien mediante los AES 128, o bien a través de los 256. Es capaz de proteger documentos y archivos en cualquier formato. AceroDocs, Prot-On y Sealpath utilizan un cifrado robusto orientado al dato, es decir, independientemente de dónde estén almacenados los documentos y protegen todo tipo de archivos (PDF, textos, Office, audio, imágenes, vídeo, etc.).

IRM. Information Rights Management. Permite gestionar los derechos de la información y ayuda a las empresas en general, y a los despachos de abogados y consultorías, en particular, a impedir que personas no autorizadas puedan reenviar, copiar, imprimir, editar o descargar información confidencial. La tecnología IRM de AceroDocs, Prot-On y Sealpath permite actuar frente a cualquier copia o modificación de documentos, el registro de acceso a los ficheros, la realización de capturas de pantalla, la impresión de documentos y la descarga de información. Se trata de una funcionalidad de protección remota apto para los documentos.

TRAZABILIDAD. Permite que los usuarios puedan hacer un seguimiento exhaustivo de quién, cuándo, cómo y dónde se hacen acciones con los documentos que envían. Resulta muy útil para acciones comerciales y para confirmaciones de entrega. Además, es una alternativa eficaz para aportar pruebas demostrativas sobre la integridad y el origen de los datos. ¿Puede ser eficaz para demostrar el intento de vicios o cambios en pruebas digitales? La respuesta es sí, pues la trazabilidad permite conocer, también, aquellas funciones que se han intentado realizar y para las que no se está autorizado.

Una comparativa según productos y sus funcionalidades

Ventajas de AceroDocs, Prot-On y SealPath, de qué manera afrontan la problemática, qué cifrado utilizan, cuál es su producto o servicio, a qué sectores se dirigen y cuál es el lema que mueve el espíritu de su organización. No se trata de ser mejores o peores, pues las fortalezas de unos pueden ser las debilidades de otros. ¿Cuál escoger?:

AceroDocs

- Usabilidad: Es la única solución que unifica el cifrado tradicional y el IRM de manera natural para el usuario. Los receptores no necesitan instalarse nada ni tener una cuenta en el servicio.

- Cifrado: Sistema de cifrado propio utilizando los algoritmos estándar AES para los archivos y RSA para las claves de los mismos.

- Formatos: Cualquier tipo de archivo para cifrado en reposo y tránsito. Visores IRM para archivos ofimáticos e imágenes.

- Plataforma: Sistema totalmente agnóstico a la plataforma gracias a sus visores propios. Los receptores pueden visualizar los archivos en Windows, MacOS, Linux, iOS y Android.

- A quién se dirige: Sector Finanzas y Seguros, RRHH y Formación, Consultoría, Ingeniería y Manufactura, Bio-Pharma, Salud, Legal, Jurídico. Grandes y pymes.

- Su lema: La información, cuando se fuga a donde menos lo esperas, causa un gran impacto

Prot-On

- Usabilidad: Muy útil para usuarios empresas, profesionales o particulares que necesiten controlar su documentación online. Los receptores no necesitan instalarse una aplicación pero sí darse de alta.

- Cifrado: Cifrado robusto mediante AES con opciones 128 y 256 para el cifrado de los archivos.

- Formatos: Archivos ofimáticos y multimedia (audio y vídeo)

- Plataforma: Visores propios de PDF y visores de Microsoft para demás archivos ofimáticos. Cuenta con apps móviles de uso completo.

- A quién se dirige: Sectores Financiero, Jurídico, Industria farmacéutica, Educación, Aseguradoras, Sector Público y Editoriales.

- Su lema: Protege lo que compartes

SealPath

- Usabilidad: Proporciona una capa extra de usabilidad al RMS de Microsoft y organiza la gestión de permisos en políticas.

- Cifrado: Utiliza la API de cifrado de Microsoft que acompaña a los ficheros e emails allí donde viajen

- Formatos: Archivos PDF, MS Office y AutoCad

- Plataforma: Visores de Microsoft y Adobe con total funcionalidad para plataformas Windows. Cuenta con apps móviles de uso pasivo.

- A quién se dirige: Grandes empresas del sector Financiero y Banca, Industria, Salud y Administraciones Públicas

- Su lema: No deje la seguridad de sus datos al azar

¿Dónde reside el origen de estas empresas?

Tanto AceroDocs como Prot-On y SealPath son empresas españolas que han encontrado una importante labor que realizar en materia de protección de datos. A las empresas solo les queda estar enormemente agradecidas por los productos y servicios que estos profesionales, como tantos otros, han puesto a su disposición no solo para cumplir con las estrictas leyes de protección de datos, sino para mantener la seguridad y la confianza de sus clientes.

Por un lado, AceroDocs nace de una profunda toma de conciencia. Observa y siente la necesidad de proteger la información de diferentes sectores profesionales de la sociedad, así como evitar el acceso de terceros. Ayuda a empresas y profesionales de toda Europa a proteger su información de negocio y cumplir con las estrictas leyes de protección de datos. Por ello, han implantado un sistema revolucionario de encriptado de archivos siendo la única herramienta del mercado que unifica el cifrado en reposo, tránsito y destino (IRM); también ha llevado la trazabilidad (logs) fuera del perímetro de seguridad de la red de la empresa

Por otro lado, Prot-On ha encontrado una función fundamental y un servicio necesario para las empresas. Es consciente de la importancia cada vez mayor de proteger los datos, de manera que desarrolla un sistema de cifrado en destino para usuarios empresas, profesionales o particulares que necesiten controlar su documentación online y evitar que llegue a terceras personas sin su consentimiento.

SealPath, por su parte, cree firmemente que existe un cambio paradigmático en la manera en que “los usuarios se comunican y en la forma en que se debe proteger la información comercial”. En un mundo en el que los datos tienen vida propia, se han vuelto móviles, y las empresas los manejan cada día. Por ello, ha desarrollado un sistema de cifrado en destino orientado a las grandes empresas para proteger los documentos que se distribuyen internamente.

Este es su origen y las virtudes de cada una de ellas. ¿Lo importante? La protección de los documentos.

