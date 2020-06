Grupo Juvasa expone los beneficios de los tarros de cristal Comunicae

En los tiempos que corren, el vidrio se ha convertido en una alternativa para el almacenamiento de alimentos y de productos. Esto es debido al bajo nivel de contaminación que producen respecto a otros materiales y su durabilidad. En la página web del Grupo Juvasa se pueden encontrar más de 160 modelos de tarros de cristal, que van desde 33ml hasta 4250ml de capacidad. Estos pueden tener diferentes usos, ya sea para almacenar zumos, conservas, aceitunas, productos cosméticos, etc. Además, también son utilizados como elementos de decoración o como regalos de boda. En algunas ocasiones y de manera puntual, los clientes adquieren estos tarros para hacer mosaicos o recoger muestras de combustible.

Beneficios del vidrio Desde el Grupo Juvasa exponen los múltiples beneficios que tiene el vidrio en los diferentes ámbitos de aplicación:

- Es reciclable de forma infinita pudiendo reinventar su uso o su material de cualquier manera

- Se puede meter al microondas sin riesgo de que se funda el material o se estropee el producto que lleva dentro

- Muy versátil, permite un amplio abanico de técnicas de personalización adecuándose a las preferencias de cada uno del cliente

- Permite ver el interior del envase, facilitando la distinción del producto interior sin necesidad de abrir el tarro

- Mantiene el sabor, no contamina el producto con ningún componente químico. En términos técnicos no tiene ningún tipo de migración.

- A nivel de estrategias de marketing, el producto luce mejor en vidrio y le otorga un mayor prestigio.

Acerca de Grupo Juvasa

El Grupo Juvasa es la empresa líder en ventas y distribución a nivel nacional con una facturación por encima de los 40 millones de euros. Llevan en el sector desde el 1987, trabajando tanto con artesanos como con grandes empresas. Cuentan, además de con la venta online, de la venta mediante nueve tiendas físicas. Son una empresa familiar con unos valores muy claros: honradez, disciplina, cercanía, flexibilidad, eficiencia, creatividad y exigencia.

