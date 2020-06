Los clústeres marítimos europeos solicitan el apoyo de la UE

Ante los efectos negativos de la pandemia, el Clúster Marítimo Español, junto con sus homólogos europeos, buscan el apoyo de las instituciones europeas y fortalecer la Economía Azul de la UE Los presidentes de los clústeres europeos presentan un manifiesto a favor del sector marítimo ante la Unión Europea.

El manifiesto expone los diferentes desafíos marítimos de hoy y del futuro, las oportunidades que se esperan y cómo se pueden abordar, con la cooperación de las partes públicas y privadas. "Estos tiempos requieren cooperación, apoyo y una visión ambiciosa sobre el futuro”, afirma el documento nada más comenzar.

Los presidentes de los clústeres europeos, agrupados en la ENMC, solicitan el apoyo continuo de las instituciones financieras, los gobiernos centrales y la Comisión Europea, para garantizar que el sector pueda hacer frente a los desafíos actuales de liquidez y sobrevivir a esta crisis.

El manifiesto se ha dirigido a la Comisión y Parlamento Europeo y otras asociaciones europeas como BIMCO o ECSA, y en especial a los siguientes miembros destacados de la Unión Europea:

- Comisario Virginijus Sinkevičius.

- Comisaria Adina Vălean.

- Directores de DG MARE - DG for Maritime Affairs and Fisheries; DG MOVE – DG Mobility and Transport; y DG RTD - DG for Research and Innovation.

- Miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI); Comisión de Transportes y Turismo (TRAN); y Comisión de Industria, Investigaciones y Energía (ITRE).

Entre las medidas solicitadas destacan:

a) Ampliación de las medidas de liquidez de los bancos y gobiernos hasta finales de 2020/2021 para los sectores que se ven afectados más tarde, o que no pueden beneficiarse directamente de un repunte económico para mantener la posición del clúster marítimo europeo como un activo estratégico para la UE.

b) Para cumplir con las ambiciones de la industria y de las instituciones europeas, para hacer que la economía de la Unión Europea sea neutral para el clima, el clúster marítimo de la UE también necesita apoyo financiero a medio y largo plazo.

c) Fuentes alternativas de financiación que combinen fondos públicos y garantías con préstamos bancarios y programas de innovación, que apoyen financieramente el I+D y proyectos piloto. El acceso a financiación para proyectos medioambientales es un desafío específico para las PYMES.

d) Un plan europeo para revitalizar el transporte de pasajeros y el turismo costero de manera segura y controlable, según lo publicado recientemente por la Comisión Europea.

e) Apoyo a todas las iniciativas internacionales y europeas que estimulen la transición a una industria limpia, ya sea la propuesta de ICS que vincula un gravamen de combustible y un fondo de I+D, aprobación del Partenariado Público Privado para un Transporte con Cero Emisiones en el marco de Horizonte Europa o de un fondo marítimo con un enfoque en la construcción naval.

f) Mejorar la posición competitiva del transporte por agua frente a otros modos de transporte terrestres, y así estimular un cambio modal.

g) Un fuerte mecanismo de conexión de Europa para apoyar la transición a un sector de transporte marítimo verde y digital. Los programas de Horizonte Europa deberían estimular la innovación en sectores establecidos y nuevos de la economía azul, como la asociación para el transporte por agua con cero emisiones.

h) Incentivos financieros para actores marítimos que desarrollen proyectos que contribuyan al fortalecimiento de una economía azul.

i) Incentivar la contratación pública como un estimulador para invertir en tecnologías verdes.

j) Estimular la investigación y el desarrollo, las pruebas y el despliegue de combustibles alternativos y desarrollo de la infraestructura del búnker en Europa.

El manifiesto recoge el trabajo de las últimas semanas en la que los diferentes países han manifestado sus problemas y propuesto diferentes medidas, que finalmente han sido acordadas por todos los miembros.

Durante los próximos meses, la ENMC incrementará sus contactos y reuniones con la Comisión y el Parlamento Europeo para tratar de conseguir un apoyo decidido a la Economía Azul.

MediaKit