Myfixpert, reparación y reacondicionamiento de dispositivos electrónicos en 48 horas durante y después del confinamiento

miércoles, 10 de junio de 2020, 17:25 h (CET) La plataforma que reacondiciona y repara equipos electrónicos a domicilio ha garantizado su servicio durante la cuarentena y sigue atendiendo a quienes permanecen recelosos a salir a la calle. La posibilidad de dar una segunda vida a aparatos electrónicos a precios asequibles, la reparación de dispositivos en 48 horas sin salir de casa -con diagnóstico y transporte gratuito- y una atención rápida y precisa están aliviando las necesidades informáticas de los usuarios durante la crisis del coronavirus Myfixpert se ha convertido en la solución tecnológica perfecta para miles de personas durante el confinamiento. La plataforma que da una segunda vida a los dispositivos electrónicos y hace reparaciones a domicilio, también conocida como Mi Técnico Experto, ha sido capaz no sólo de prever los problemas y adaptarse a la crisis, sino también de responder con eficacia para asegurar la tranquilidad del consumidor. Y sigue garantizando la atención de aquellas personas que, durante la desescalada, evitan salir a la calle por temor a nuevos contagios.

Durante la cuarentena, las personas se han vuelto más cuidadosas con sus equipos electrónicos, dada la necesidad de trabajar con ellos desde casa. En este sentido, su lentitud o rotura no ha supuesto un contratiempo, ya que la plataforma ha garantizado una atención especializada y rápida. “Myfixpert ha generado al usuario la confianza de que solo estará sin su dispositivo un máximo de 48 horas”, declara Alejandro Costa, CEO de la compañía. Quienes se han decantado por comprar nuevos aparatos, han podido hacerlo a precios asequibles.

En las semanas más crudas de la crisis del coronavirus, la herramienta recibió incidencias de todo tipo y dio cobertura a toda España. Al ser considerados servicio esencial por ofrecer asistencia a domicilio, operaron sin restricciones. Por ello consideran que la pandemia les va a pasar “una factura relativa”. En las primeras fases de la desescalada la compañía sigue atendiendo a quienes prefieren quedarse en casa. De este modo, seguirán suponiendo uno de los principales ingresos de Telefónica, compañía a la que facturan 10 millones de euros.

Myfixpert es el servicio de reparación autorizado para las principales marcas de tecnología, como Lenovo, Asus, Msi, Toshiba, Samsung o LG. Esto garantiza una reparación especializada a los usuarios acostumbrados a utilizar los dispositivos más punteros. La organización ha sabido adaptarse a la crisis gracias a la previsión. “En enero apreciamos que el mayor proveedor de piezas del mundo, China, tenía problemas, por lo que invertimos para tener una mayor cantidad de stock”, explican. Gracias a dichas piezas han podido seguir reacondicionando aparatos más modestos que de otra manera habrían terminado en la basura.

Al recibir cada uno de los más de 300.000 equipos que reparan anualmente, “los dispositivos son limpiados y desinfectados tanto a la entrada como a la salida del proceso”. A la hora de pagar, Myfixpert hace uso de sistemas seguros y ágiles para los que no es necesario el intercambio físico de dinero, como BIZUM, Paypal o tarjeta bancaria. Dichos procedimientos les han servido durante los momentos más duros de la cuarentena y son señal de fiabilidad durante la salida de la misma.

Sus planes a medio plazo incluían la salida al MAB a lo largo de 2021, con la entrada de inversores minoritarios durante el presente año. Esta operación les convertiría en la primera empresa de Wayra en salir al Mercado Bursátil. Aunque la crisis ha retrasado ese plan, Costa y su equipo entienden que “es el momento de reinventarnos y demostrarle a nuestros futuros inversores nuestra capacidad de resiliencia y lo esencial de nuestro servicio”. “Somos una empresa solvente que sabe manejar como nadie la incertidumbre. Nos centramos en la tracción, en generar ingresos y dar beneficios. La inversión llegará sola”, asegura el CEO.

La plataforma ofrece servicios de reacondicionamiento y reparación de dispositivos electrónicos a domicilio en 48 horas. El usuario solo tiene que rellenar un formulario en la web especificando el problema de su equipo, y los técnicos de Myfixpert se ponen en contacto con él para garantizarle una asistencia especializada y ágil sin salir de casa. En el caso de querer darle una segunda vida a un equipo ya utilizado, en la página web podrá ver las mejores ofertas de las mejores marcas.

La compañía, participada por Telefónica, asegura la recogida, el diagnóstico y la devolución del dispositivo en el domicilio de manera gratuita, asimilando el coste del proceso. El usuario sólo paga por la reparación en base al presupuesto ofrecido por los técnicos en la plataforma de forma online, a través de BIZUM, Paypal o tarjeta de crédito. El mismo procedimiento se utiliza para los aparatos reacondicionados, que el usuario selecciona y compra online.

