Carretillas TR explica cómo los servicios posventa generan beneficios a empresas del sector logístico

miércoles, 10 de junio de 2020, 17:33 h (CET) Carretillas TR se ha afianzado como una empresa pionera en el desarrollo, en el territorio nacional, de acciones que den confianza a los clientes y que aseguren la fiabilidad de la maquinaria El servicio posventa es esencial para cualquier empresa del sector de la logística y la manutención. Se trata de un factor diferencial, que permite distinguir y consolidar el buen hacer de una compañía. Al fin y al cabo, el objetivo no es solamente comercializar una maquinaria de primer nivel, sino acompañar al cliente en su compra y ofrecerle una experiencia ágil, cómoda, flexible y con el máximo de garantías técnicas y de seguridad.

Desde hace años, Carretillas TR se ha afianzado como una empresa pionera en el desarrollo, en el territorio nacional, de acciones que den confianza a los clientes y que aseguren la fiabilidad de la maquinaria. Sin ir más lejos, fue esta misma compañía la que impulsó la Inspección Técnica de Seguridad (ITS) que acredita la comprobación de la seguridad de los equipos. “Para nuestra sorpresa, nos dimos cuenta, años atrás, de que en el sector no se habían integrado todavía las comprobaciones a nivel de seguridad en los albaranes de trabajo, y nos pusimos manos a la obra”, recuerda el director comercial de Carretillas TR, Xavi Cabané.

La ITS también plantea la observación y medición de puntos clave, por lo que respecta a los riesgos asociados a accidentes. Así pues, fija su atención en aspectos como el estiramiento de cadenas, el desgaste de las horquillas y sus fisuras, el estado de las ruedas, la comprobación de frenada, las disposiciones luminosas y acústicas, las protecciones de carga y conductor, el estado del asiento y los accionamientos de emergencia o la situación de las señalizaciones, entre otros. “La seguridad es una prioridad, para nosotros”, asegura el responsable de Servicios, Jaume Ballester. A parte de la inspección técnica, el servicio de posvenda de Carretillas TR también cuenta con un test de calidad y con un programa específico de mantenimiento de baterías.

Fundada en 1867, la experiencia centenaria avala la trayectoria de esta empresa familiar que siempre ha mantenido un interés por la innovación y la adaptación a las necesidades cambiantes de los clientes.

