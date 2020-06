La consultora IDC reconoce a Lexmark como líder en soluciones y servicios de seguridad Comunicae

miércoles, 10 de junio de 2020, 14:41 h (CET) Lexmark ha sido reconocido como líder por segundo año consecutivo en el informe IDC MarketScape por sus soluciones de seguridad Lexmark, empresa líder en tecnologías de impresión y digitalización, ha sido reconocido como líder en la categoría de proveedor de soluciones de seguridad y servicios de impresión a nivel mundial por IDC, la firma de asesoría líder en investigación en el mercado de TI. El informe “IDC MarketScape: evaluación 2019-2020 de proveedores de soluciones de seguridad y servicios de impresión en todo el mundo” evalúa el mercado de servicios y soluciones de seguridad de documentos e impresión entre los proveedores de impresión mundiales e identifica sus puntos fuertes y los retos a los que se enfrentan. Ésta es la segunda ocasión en la que Lexmark es reconocida por sus soluciones de seguridad, ya que también fue reconocida como líder por IDC en la anterior edición del informe, “IDC MarketScape: evaluación 2017 de proveedores de soluciones de seguridad y servicios de impresión en todo el mundo”.

El informe de IDC MarketScape afirma que "el enfoque holístico de Lexmark le permite proporcionar seguridad sistemática para el dispositivo, la flota y toda la infraestructura de red". Además, el informe destaca el "enfoque verticalizado para el mercado y la capacidad de Lexmark para desarrollar e impulsar soluciones y servicios de seguridad específicos del sector" como algo que lo diferencia de sus competidores.

La oferta cloud de Lexmark y las opciones de administración, incluyendo la solución Cloud Print Infraestructure as a Service también son reconocidas como un elemento diferenciador. "La mayoría de las soluciones de seguridad de Lexmark pueden suministrarse in situ o de forma remota a través de la nube mediante modelos de facturación con licencia, suscripción o basados en SaaS. Lexmark continúa ampliando sus opciones cloud para la prestación de servicios y soluciones de seguridad de documentos e impresión, facilitando a los clientes de empresas y a las pymes la migración de una estrategia centrada en la nube ", afirma el informe.

El informe de IDC MarketScape aconseja a las organizaciones que consideren a Lexmark "cuando busquen un proveedor con un profundo conocimiento de la industria, consistencia global y la capacidad de desarrollar una política o programa de seguridad diseñada para abordar objetivos organizativos específicos, factores humanos, contenido de red, vulnerabilidades y arquitectura de red. Lexmark también debería estar en la lista de candidatos preseleccionados para aquellas empresas que buscan desplegar una estrategia de seguridad como parte de una iniciativa de TI más amplia, con flexibilidad en los modelos de precios y de prestación de servicios".

"El enfoque integral de Lexmark en materia de seguridad aborda la amplia gama de amenazas presentes en el panorama actual", dijo Allen Waugerman, presidente y CEO de Lexmark. "Los clientes de todo el mundo confían su información a Lexmark. Ser nombrado una vez más líder en este IDC MarketScape demuestra que la confianza está bien depositada".

Además de la seguridad de la impresión, Lexmark ha sido nombrado Líder en los informes de IDC MarketScape que analizan los servicios gestionados de impresión y documentos, así como los servicios de flujo de trabajo de documentos en cada uno de los seis años en que se han emitido dichos informes.

