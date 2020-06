Leon the Baker explica 7 trucos para diferenciar un pan artesano y natural Comunicae

miércoles, 10 de junio de 2020, 14:53 h (CET) No hay nada más mediterráneo que el pan y, aunque sea un bien que no falta en ninguna mesa española, no siempre se elige de manera correcta. Un pan artesano es el resultado de un trabajo que requiere ingredientes naturales y de calidad. Como consecuencia de ello, el pan es más fácil de digerir, dura más tiempo fresco, más saludable y rico. Leon the Baker, el obrador "SIN" y ECO preferido de los amantes del pan, de venta online y offline, da todos los trucos para diferenciar el buen pan. leonthebaker.com Un pan artesano no tiene una forma perfecta. En una panadería artesana, el panadero realiza cada pieza de forma única, ningún pan es igual a otro, solo lo son los industriales, hechos a máquina.

Desconfía de la miga muy blanca. Cuanto más blanca es la miga, peor es el pan porque estará elaborado con una harina muy refinada y nada saludable puesto que ha perdido gran parte de sus nutrientes. Además, si la miga se estira como un chicle, se trata de un pan elaborado mediante procesos industriales y que ha seguido una fermentación rápida.

El buen pan dura fresco unos días. Si al día siguiente el pan está duro y reseco, es que es industrial. Un pan artesanal puede durar fresco y esponjoso más días si se conserva envuelto en un paño de tela.

Un pan natural y artesano, pesa. Aunque parezca que un pan pesado es más difícil de digerir, sucede al contrario. Los panes industriales apenas pesan 20 gramos, mientras que uno artesano puede triplicar ese peso.

Corteza crujiente. Un buen pan se reconoce por su corteza color pardo, más gruesa que la del pan industrial y muy crujiente. Además, debe mantener estas propiedades durante el tiempo que el pan esté fresco.

El buen pan tiene un olor y sabor característico. Aunque parezca algo obvio, si el pan no huele es que no ha reposado el tiempo suficiente para que se desarrollen los ácidos orgánicos responsables de ese olor tan auténtico. El buen pan sabe a campo, a semillas... tiene el aroma de la masa madre y de la harina. El pan industrial siempre sabe igual.

Un pan artesano proporcionará una buena digestión. El estómago sabrá distinguir el pan hecho de manera natural, con masa madre, fermentación reposada, buenas harinas… Además, aportará además todas sus propiedades nutricionales, sin grasas y con un bajo índice glucémico. Porque este es otro de los falsos mitos de este manjar, el pan, en cantidades moderadas, no engorda.

A continuación, algunos de los panes más vendidos y originales de Leon The Baker:

PAN TEFF con semillas de amapola sin gluten y sin lactosa

Pan artesano con harina de Teff que conquista por su sabor y sus propiedades. Con un elevado contenido en proteínas de buena calidad, bajo contenido en hidratos de carbono y buenas proporciones de calcio, hierro y fibra.

PVP 3,60 euros

PAN TOSCANO sin gluten y sin lactosa

Su sabor transporta al mediterráneo, por su relleno de aceitunas verdes y negras, por sus hierbas aromáticas de la Provenza. Delicioso para comerlo solo, pero si lo rellenas pasaras de tener un delicioso aperitivo a una comida o cena perfecta.

PVP 3,70 euros

HOGAZA MASA MADRE sin gluten y sin lactosa

La versión de la hogaza Candeal de 500g con textura blanda, sabor intenso y un poco amargo, elaborado a partir de masa madre de trigo sarraceno y masa madre de arroz con un reposo mínimo de 24 horas para desarrollar sus sabores. Ideal para los más paneros.

PVP 3,35 euros

Acerca de Leon The Baker

Leon the Baker es el obrador “SIN” y ECO preferido por los amantes del pan, de venta online y offline. Trabaja con ingredientes 100% naturales y es pionero en el sector, ya que utiliza métodos e ingredientes libres de gluten sin aditivos, conservantes artificiales ni colorantes. Como panadería artesanal, que sirve a toda la península, ha revolucionado el mundo de la nutrición y el fitness por su exquisito cuidado de algo tan importante como el sabor. Sus productos son aptos para celíacos y los que siguen la filosofía #HealthyLifestyle pero sobre todo, son para los que no renuncian al mejor pan.

¿Dónde encontrar a Leon the Baker?

Tienda Leon the Baker en C/Conde Duque, 19

28015, Madrid

Teléfono: 910822582

Tienda Leon the Baker en C/Jorge Juan, 72

28009, Madrid

Teléfono: 919294002

Tienda Leon the Baker en C/María de Guzmán, 30

28003, Madrid

Teléfono: 919423228

Tienda Leon the Baker en Paseo de Reina Cristina, 12

28014, Madrid

El Corte Inglés de Castellana en C/Paseo de la Castellana, 85

28046, Madrid

El Corte Inglés de Goya en C/ Goya, 87

28001, Madrid

Además, reparten sus panes recién horneados todos los días excepto domingos en más de 200 puntos de venta en toda España excepto en Islas Canarias.

