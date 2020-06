La semana ISR 2020 refleja la importancia de la inversión sostenible para la recuperación económica Comunicae

miércoles, 10 de junio de 2020, 14:29 h (CET) Más de 700 personas han seguido en formato online la novena edición del ciclo de eventos más relevante en inversión sostenible en España, que se ha celebrado entre el 1 y el 8 de junio. La transparencia y calidad de la información ISR, su evolución en Latinoamérica, los avances regulatorios, su vinculación con los ODS, la evolución en los planes de pensiones y la reinvención de la inversión de impacto han centrado las seis sesiones del programa La novena edición de la Semana de la ISR 2020, organizada por Spainsif, el Foro Español de Inversión Sostenible, ha puesto de manifiesto la relevancia que puede tener la inversión que integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la recuperación económica tras la pandemia del COVID-19.

Más de 30 representantes de entidades financieras, aseguradoras, gestoras, proveedores de servicios ISR, universidades, escuelas de negocios, organizaciones sin ánimo de lucro y sindicatos han participado en la Semana de la ISR 2020, que ha contado con la colaboración de Allianz Global Investors, Bankia, Caja de Ingenieros, Deusto Business School, Fonditel, Ibercaja Pensión, IE University, Instituto de Crédito Oficial (ICO), Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) y Principles for Responsible Investment (PRI).

"Durante seis sesiones hemos tratado de analizar las claves de la evolución de la inversión sostenible y somos optimistas sobre su desarrollo en España, después de más de una década de evolución. Ahora necesita avanzar hacia un periodo de madurez, que vendrá impulsado por las métricas y los análisis, la regulación europea, la inversión institucional y, también, por la necesidad de contribuir desde las empresas a minimizar el impacto que el COVID-19 está teniendo en la sociedad", ha valorado Joaquín Garralda, presidente de Spainsif.

La Semana de la ISR 2020, se ha celebrado por primera vez en formato virtual, a través de webinars diarios, que han sido seguidos por más de 700 personas. La primera sesión analizó "Los planes de pensiones de empleo y criterios ASG". En ella, María Francisca Gómez-Jover Torregrosa, subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria, Dirección General de Seguros, indicó que el 80% de los fondos de pensiones analizados invierten según criterios ASG, de acuerdo con el informe 'Requerimientos ISR 2018'.

Por su parte, Teresa Casla, presidenta y CEO de Fonditel, aseguró que la crisis del COVID-19 ha impulsado las tres vertientes de la inversión sostenible: "La medioambiental, por el impulso a la sostenibilidad, por ejemplo, con el Green Deal de la UE; la social, por el compromiso con la sociedad y los servicios esenciales, como los sanitarios; y la de gobernanza, por el compromiso en el mantenimiento de los empleos y la suspensión de retribuciones o dividendos".

La 'transparencia y calidad de la información en la inversión sostenible', centró la segunda sesión de la Semana de la ISR. María José Gálvez, directora de Sostenibilidad de Bankia, recordó que facilitar "la información no financiera ha dejado de ser voluntario para pasar a ser obligatorio, lo que obliga a las empresas a compartir una información fiable, comparable y relevante de su actividad, en un entorno en el que cada vez existe un mayor escrutinio sobre su comportamiento y sobre su compromiso con el desarrollo sostenible, así como del análisis de sus inversiones".

El director del ICREF, Luis Alberto Martín, apuntó que "las administraciones públicas tenemos que impulsar la inversión sostenible, así como la buena gobernanza y la ética para que se implemente en el sector privado".

José Ángel Barriga, responsable de Sostenibilidad de Ibercaja Pensión, destacó en la tercera sesión, dedicada a los 'Avances regulatorios en sostenibilidad: implicaciones para las finanzas', que "el marco regulatorio cada vez va a ser más relevante para impulsar la inversión sostenible": Puso como ejemplo el Pacto Verde Europeo para hacer de Europa el primer continente neutro en carbono en 2050, el Plan de Finanzas Sostenibles de la UE y el desarrollo de la Taxonomía para su impulso o el anteproyecto de Ley Cambio Climático y Transición Ecológica.

'La inversión con impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible' fue el eje central de la cuarta sesión en la que Antoni Fernández, director general de Caja de Ingenieros Vida y Pensiones, afirmó que "en España, tenemos una oportunidad de impulsar la inversión sostenible para financiar los ODS y la inversión de impacto, a través de los planes de pensiones complementarios de las empresas". Por su parte, Iñaki Irisarri, asesor en Sostenibilidad del Grupo Caja de Ingenieros, recordó que "2020 iba a ser un año en el que se acelerase la consecución de los ODS, pero la crisis del Covid-19 ha supuesto un gran impacto mundial, que puede incrementar la pobreza en más de 400-500 millones de personas".

La quinta sesión de la Semana de la ISR 2020 abordó por primera vez 'La inversión sostenible en América Latina' y su desarrollo en la región. Eduardo Atehortua, Head of LATAM de Principles for Responsible Investment (PRI), destacó que la inversión sostenible había crecido un 65% entre 2019 y 2020, gracias al impulso que países como Chile, México, Colombia y Perú, a pesar de que la información no financiera de las empresas latinoamericanas todavía es escasa. PRI cuenta en la actualidad con 43 signatarios que gestionan más de 370.000 millones de dólares con criterios ASG.

El presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, comentó que junto a 20 bancos latinoamericanos y a la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, el ICO ha movilizado recientemente cerca de 2.000 millones de euros para la financiación de proyectos sostenibles.

La Semana de la ISR 2020 se ha clausurado con la sesión 'La reinvención de la inversión de impacto'. Isabel Reuss, global head of SRI Research de Allianz Global Investor, destacó "que la pandemia del COVID-19 nos da una oportunidad de cambiar hacia un mundo más sostenible y de impulsar la inversión según criterios ASG, en que la pata social va a ganar en relevancia para no dejar a nadie atrás". Fernando Gómez-Bezares, catedrático de Finanzas en Deusto Business School, moderó la última mesa redonda de la Semana ISR y consideró que "un tema capital para la inversión de impacto serán las garantías y el control de la verificación y la fiabilidad de los datos e informes que se presentan a la comunidad inversora".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Herbalife Nutrition aconseja cómo sacar provecho a las vacaciones de verano tras el confinamiento Los científicos piden más investigación europea sobre la Encefalomielitis Miálgica o SFC Los estampados de Gisela Intimates seguirán siendo la estrella en la moda de baño de este verano Leon the Baker explica 7 trucos para diferenciar un pan artesano y natural Muebles el Paraíso destaca un fenómeno de renovación masiva de sillones y sofás tras el confinamiento