Watiofy lanza WUBA el primer sistema de análisis de facturas y asesoramiento energético en tiempo real Comunicae

miércoles, 10 de junio de 2020, 13:25 h (CET) Nace WUBA (Watiofy Utility Bill Assessment), el nuevo sistema de Watiofy que interpreta facturas en tiempo real y recomienda la tarifa ideal de luz y gas en menos de 5 segundos.Permite un ahorro del 25% en las facturas de luz y gas. Watiofy ofrece al usuario un acompañamiento cercano, transparente y especializado, gracias a su equipo de profesionales expertos en el sector energético Watiofy, el comparador gratuito de tarifas de luz que asesora y ayuda a sus usuarios a reducir el gasto en sus facturas, incorpora en su nueva web un innovador sistema para ofrecer un servicio mucho más completo y preciso en tiempo real. Además, aumenta sus prestaciones al permitir las comparaciones de gas.

¿Qué es y cómo funciona este nuevo sistema?

Watiofy se apoya en el uso de la tecnología para ofrecer al usuario una herramienta más innovadora y ágil y, con ello, un servicio más eficiente. Por todo esto, Watiofy (www.watiofy.com) ha implementado WUBA (Watiofy Utility Bill Assessment). Un sistema único y propio basado en tecnologías de lectura y análisis en tiempo real, pero que hasta ahora no se había aplicado en el sector.

Incorpora un proceso automático que, además de capturar, leer e interpretar las facturas de forma instantánea y mucho más precisa, recomienda y asesora al usuario ofreciéndole una comparativa de tarifas de luz y gas que le permita ahorrar mes a mes en función de su propio consumo. Todo ello, mucho más rápido.

Gracias a este sistema, Watiofy puede procesar las facturas y ofrecer al usuario las tarifas más económicas del mercado en solo 5 segundos, una operación que antes duraba 24 horas. De esta manera, la plataforma ha reducido y optimizado enormemente el proceso para ayudar a cada usuario a conseguir un ahorro inmediato en luz y gas, además de ahorrarle tiempo.

El funcionamiento del nuevo comparador de Watiofy es muy sencillo y rápido. El usuario solo tiene que hacer una foto de su factura de luz y/o gas (o subirla en formato pdf) y el sistema extraerá sus datos y los interpretará para hacer un estudio de su perfil de consumo anual. Con estos datos, WUBA compara su tarifa con el 100% de las ofertas del mercado para extraer, casi de inmediato, un listado de comercializadoras que le ofrecen el servicio más económico y eficiente, y le propone la tarifa ideal ajustada a sus necesidades de consumo reales (sin estimaciones).

El usuario, tras la comparativa y asesoramiento ofrecidos, es quien toma la decisión final de cambiar o no de compañía, sin ningún compromiso. Además, si el usuario decide cambiar de compañía, Watiofy puede gestionar por él todo el proceso del cambio. Y lo mejor de todo es que todos los servicios y gestiones los ofrece de forma gratuita.

¿Por qué Watiofy es un comparador diferente?

Mientras otras compañías diversifican su actividad comparando también otros sectores, como el de seguros o telefonía, Watiofy sigue fiel al objetivo con el que se fundó: ser un referente en asesoramiento energético. Para ello, la plataforma sigue creciendo especializándose en el sector de la energía y apoyándose en las últimas tecnologías para ofrecer a sus usuarios un acompañamiento continuo, completo e innovador.

Watiofy realiza este asesoramiento en base a sus valores de:

- Cercanía: ofrecen una atención personalizada y cercana. Los técnicos resuelven cualquier duda que tengan los usuarios gracias a su amplia experiencia y conocimiento del mercado energético.

- Transparencia: es una compañía independiente de las comercializadoras. Es honesta y no oculta nada a sus usuarios.

- Sencillez: hacen sencillo lo difícil. Comparan tarifas en tiempo real entre el 100% de las comercializadoras existentes en el mercado, ahorrándole tiempo y dinero al usuario y haciéndole comprender mejor el sector de la energía. Y pueden tramitar y gestionar todo el proceso de cambio si así se desea.

Dada la falta de tiempo de la que se suele disponer hoy en día para hacer comparativas, principalmente debido a la multitud de comercializadoras existentes y por el desconocimiento que se tiene la mayoría de personas acerca del mercado energético, Watiofy (www.watiofy.com) ofrece una herramienta muy útil que permite ahorrar hasta un 25% en las facturas.

Aunque el sector cambie, Watiofy evoluciona para tender siempre la mano al consumidor y situarse como referente en asesoramiento energético, con el principal objetivo de ayudar siempre a sus usuarios a ahorrar en sus facturas de luz y gas.

Sobre Watiofy

Watiofy es un comparador de tarifas y precios de luz y gas, cuya misión es el asesoramiento gratuito basado en la transparencia y en simplificar la información del mercado energético. Además de informar y asesorar al consumidor para que tome la decisión más inteligente y ventajosa sobre su factura energética.

Fundada por Arturo Cardenal, inició su actividad en septiembre de 2017 con el objetivo de convertirse en referente en el asesoramiento energético basado en la tecnología para el pequeño consumidor, fundamentalmente hogares y pequeños negocios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Herbalife Nutrition aconseja cómo sacar provecho a las vacaciones de verano tras el confinamiento Los científicos piden más investigación europea sobre la Encefalomielitis Miálgica o SFC Los estampados de Gisela Intimates seguirán siendo la estrella en la moda de baño de este verano Leon the Baker explica 7 trucos para diferenciar un pan artesano y natural Muebles el Paraíso destaca un fenómeno de renovación masiva de sillones y sofás tras el confinamiento