La nueva crisis económica dispara el interés por las criptomonedas, según Criptomonedas24

miércoles, 10 de junio de 2020, 12:17 h (CET) Ante una nueva recesión mundial, son muchas las personas que se interesan por las criptomonedas. Criptomonedas24, portal especializado en criptodivisas, desvela las claves de este fenómeno La incertidumbre económica mundial ha disparado el interés por las criptodivisas o criptoactivos, este medio de intercambio que vio la luz exactamente en los albores de la pasada crisis económica y que en la actualidad presenta un nivel de salud y madurez capaz de atraer la atención de millones de personas.

Y es que se van a cumplir 12 años ya desde el nacimiento de la primera criptomoneda: el Bitcoin, cuando su creador Satoshi Nakamoto, registrara en agosto del 2008 el dominio bitcoin.org. Desde entonces ha proliferado tanto el sector, que al Bitcoin se le han sumado numerosas y atractivas alternativas: Ethereum, XRP, Tether, Litecoin, Cardano, etc. Destaca también el hecho de que una importante red social como facebook, haya sacado su propia moneda virtual: Libra y que el gobierno de China, esté a punto de sacar su propia criptomoneda: DC/EP.

Que el nacimiento de las criptomonedas tuviera lugar durante el inicio de la pasada crisis económica, no pasa inadvertido a los expertos en monedas digitales. Criptomonedas24, portal especializado en el mundo de las cryptocurrencies, afirma que: "las criptomonedas, para muchos de sus usuarios, más que un medio de pago representa una interesante reserva de valor, es decir, un medio con el que poner a salvo su dinero; algo que tradicionalmente venían ostentando valores refugio como son: el oro, la plata y el platino".

Qué son las criptomonedas

Las criptomonedas, más allá de su complejidad matemática, de su seguridad basada en la criptografía y de su funcionamiento por medio de una base de datos descentralizada (blockchain o cadena de bloques). Más allá de toda esta jerga informática y de sus tecnicismos, las criptomonedas son monedas digitales, un medio de pago más, aceptado por tiendas, empresas y profesionales de todo el mundo.

Características

Una de las características de las criptomonedas más atractivas para el usuario y para el inversor es su capacidad de revalorización, impulsada por su uso, propagación y, en definitiva, por la ley del mercado de la oferta y la demanda; cuanto más se use y se demande, mayor será su valor.

Si a esto se le suma que no está expuesta a la intervención estatal ni supra estatal, como serían los bancos centrales, ofrece una interesante independencia y escudo a cualquier injerencia gubernamental. Algo que se da a menudo en determinadas latitudes y que termina con una tasa de inflación astronómica y una devaluación de la moneda fiduciaria hasta niveles de que el mismo papel en el que está impreso el billete vale más que el mismo valor que ostenta el título.

Ventajas para el inversor / ahorrador

Los expertos coinciden en afirmar que las principales ventajas que perciben los iniciados al mundo de las criptomonedas son: sus interesantes posibilidades para poner el dinero a buen recaudo en tiempos de recesión y, de paso, la posibilidad de obtener un beneficio económico por medio de la revalorización de la moneda con el paso del tiempo.

"Invertir en criptomonedas supone para quienes nos apasiona este mundo, la forma más eficaz de poner a salvo el dinero frente a la inflación o la pérdida de valor que supone tener varado los ahorros en una cuenta que no aporte nada. Desde nuestro portal queremos ayudar a quienes deseen iniciarse en las monedas digitales con una fuente de información clara, completa y diversa, que se aleje de los tecnicismos y que explique las cosas de una manera sencilla"; concluyen desde Criptomonedas24.net.

