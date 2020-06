Audiolibros: cómo reforzar la imaginación de los niños Comunicae

miércoles, 10 de junio de 2020, 11:45 h (CET) El formato de los audiocuentos, como "Mi Fábrica de Historias" de Sikii, ayuda a desarrollar el vocabulario de los más pequeños, fomenta su curiosidad y su imaginación e inspira un pensamiento creativo El confinamiento ha obligado a los padres a lidiar con el teletrabajo y los desafíos del aprendizaje y el entretenimiento de sus hijos. El tiempo que los niños han pasado usando pantallas ha aumentado; así, un análisis realizado por Qustodio muestra que la actividad online de los menores españoles ha aumentado un 180%, cifra que no dejará de crecer hasta que no se vuelva a la normalidad.

Una de las principales preocupaciones de los padres es que los pasatiempos de sus hijos sean de calidad. Hay muchos contenidos y aplicaciones que dicen ser educativas. Sin embargo, un contenido que verdaderamente lo es requiere que el niño piense y sea creativo e interactivo, y estos son requisitos que las pantallas no suelen cumplir.

Los audiolibros: alternativa para educar y fomentar la imaginación de los niños

Una alternativa educativa que ayuda a fortalecer la imaginación de niños son los audiolibros. Este formato les permite desarrollar habilidades como la alfabetización de una manera divertida y les llevan a crear juegos imaginativos a partir de las historias que escuchan en los libros.

Sikii 'Mi Fábrica de Historias', el cuentacuentos interactivo más vendido en Europa, se presenta como una opción educativa y que ayuda al desarrollo de la imaginación de los más pequeños. Es un dispositivo screen-free y sin ondas para disfrutar de cuentos 'a medida' como la alternativa perfecta a las pantallas y dispositivos móviles. La no existencia de una pantalla les permite desarrollar su capacidad imaginativa ya que no tienen imágenes de referencia que puedan condicionarla.

La característica principal de "Mi Fábrica de Historias" es que permite a los niños elegir los personajes, escenarios y objetos que van a conformar su historias haciéndoles partícipes de ellas. Además, ayuda a desarrollar su vocabulario, fomenta su curiosidad e inspira un pensamiento creativo y animado.

"Mi Fábrica de Historias” se define por tres características combinadas: es interactivo, educativo y apropiado para los niños.

Sobre Sikii

Fundada en 2014 por cuatro socios y amigos, Lunii (Sikii en España) es una start-up francesa que quiere cambiar el mundo, que apuesta por valores humanos y ecológicos y busca reconciliar la imaginación colectiva e individual. Está disponible en 7 países y 9 idiomas.

