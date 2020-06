Palabras que no tienen traducción al español Comunicae

miércoles, 10 de junio de 2020, 10:53 h (CET) Aire Traducciones, agencia de traducción e interpretación, descubre algunas de las palabras más interesantes que no tienen traducción al español. La diversidad se ve reflejada en los idiomas y en la forma de expresarse de cada cultura. Por eso, hay palabras utilizadas en un idioma que no pueden traducirse al español, son únicas de esa cultura A pesar de que el español es un idioma que cuenta con más de 100 000 palabras y es el segundo idioma más utilizado del mundo, esa riqueza no es suficiente para expresar todas las posibilidades de la experiencia humana, independientemente de cuál sea su idioma o cultura. Existen multitud de conceptos que se definen con palabras en otros idiomas que no tienen un vocablo específico en castellano, es decir, algunos idiomas han encontrado la palabra exacta para definir un concepto que en el idioma español, o castellano, no existe o abarca el concepto al completo y debe traducirse como un conjunto de palabras o una situación. Como recuerda la agencia de traducción e interpretación, Aire Traducciones:

“Si se tiene en cuenta que en el mundo hay entre tres mil y siete mil lenguas vivas y dialectos, sin contabilizar las lenguas muertas, la riqueza es infinita”

Del mismo modo que existen palabras en otros idiomas que no tienen traducción al español, este idioma también cuenta con palabras que no existen en otros idiomas como, por ejemplo, “sobremesa”, es decir, el tiempo que se está a la mesa después de haber comido. Sin duda, el término corresponde a una costumbre que forma parte de la cultura.

Palabras positivas que no tienen traducción al español

El doctor en Psicología Tim Lomas lleva unos años trabajando en su Happy Words Project: recopila palabras que expresan emociones positivas y que no tienen equivalente en otros idiomas. Este psicólogo de la felicidad ha reunido más de 900 palabras de casi 100 lenguas, unificadas en lo que él mismo afirma “lexicografía positiva”.

Muchas de estas palabras no tienen traducción al español. Dados los tiempos difíciles que se están atravesando en la actualidad, podría ser un buen momento para crear nuevos conceptos en el español que denominen formas más positivas de pensar:

- Fernweh (alemán) El término “fernweh” define el sentir nostalgia por un lugar en el que nunca has estado. Tiene que ver, no solo con la pasión con viajar, sino con la necesidad de moverse del lugar donde se está.

- Tingo (pascuense) Este término de la isla de Pascua tiene que ver con robar posesiones de vecinos o amigos por el método de tomar prestado y no devolver.

- Pochemuchka (ruso) Los “pochemuchka” son aquellas personas que no paran de preguntar, como los curiosos natos o los niños. Una bonita costumbre que no debería abandonarse nunca.

- Manja (malayo) Son los empalagosos mimos que rozan lo incómodo.

- Hyggelig (danés) La traducción literal de esta palabra danesa sería algo así como “sentirse cómodo en un lugar acogedor”.

- Tsundoku (japonés) Los japoneses utilizan esta palabra para referirse al hábito de comprar libros constantemente y acumularlos en la casa, sin necesidad de leerlos.

- Cafuné (portugués) Describe la acción de pasar los dedos por el cabello de una persona, de manera cariñosa.

- Gezellig (holandés) Cuando un holandés utiliza esta expresión, habla sobre la sensación de pasar tiempo con los seres queridos.

- Tiám (persa) Expresa el brillo en la mirada que aparece en los ojos cuando se conoce a alguien especial.

Y un extra, que sin duda es una de las palabras más bonitas que existen:

- Mamihlapinatapei (yagan, lengua indígena de Tierra del Fuego, Argentina) “Es la mirada cargada de significado que comparten dos personas que desean iniciar algo, pero que son reacias a dar el primer paso para comenzar”.

La agencia Aire Traducciones, como expertos en traducción e interpretación, lo sabe con seguridad: las palabras, sean del idioma que sean, siempre están llenas de singularidad y belleza.

