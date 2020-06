Editorial California publica "Abbey Road & Let It Be, canción a canción", un libro de Tomás Crespo Comunicae

miércoles, 10 de junio de 2020, 10:29 h (CET) En el libro se cuenta la historia detrás de todas las canciones que se incluyeron en los dos últimos discos del grupo El jueves 30 de enero de 1969, en un frío mediodía del invierno inglés, la música empezó a sonar en Savile Row. En la azotea del número 3 de esta concurrida calle de Londres se encontraba el grupo más famoso del mundo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Un ensayo? ¿Filmar una película? Los transeúntes no entendían mucho lo que estaba pasando. Con el tiempo, la cosa se fue aclarando: eran los Beatles dando el que sería su último concierto.

A lo largo de 1969, entre discusión y discusión, los Beatles grabaron el proyecto “Get Back”, lo dejaron abandonado en un cajón, publicaron un par de singles, y cuando el final ya parecía inevitable, se volvieron a reunir sorprendentemente en verano para grabar “Abbey Road”, uno de sus trabajos más recordados. Tras el final del grupo anunciado en secreto por John Lennon, finalmente Phil Spector se hizo con las cintas de “Get Back”, y a su manera, las transformó en “Let It Be”, lo que provocó que fuese Paul McCartney quien, el 10 de abril de 1970, anunciase públicamente el final de los Beatles. “Let It Be” se publicaría, por fin, un mes después.

50 años más tarde, “Abbey Road & Let It Be, canción a canción”, un libro de Tomás Crespo publicado por Editorial California, cuenta la historia detrás de todas las canciones que se incluyeron en los dos últimos discos del grupo. De la treintena de temas que se grabaron, cuando el sueño ya estaba terminando, en el último año Beatle.

Sobre el autor, Tomás Crespo (Annecy, Francia, 1978)

Licenciado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, amante de las letras, el cine y la música, trabaja en la agencia de marketing y comunicación edeon y es el responsable del blog “Bailar sobre arquitectura” . Tras “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (& Magical Mystery Tour). Canción a canción” y “The Beatles. White Album. Canción a canción”, se hacía inevitable cerrar la trilogía analizando todas las canciones incluidas en los dos últimos discos del grupo, “Abbey Road” y “Let It Be”.

