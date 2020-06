ZEISS propone 45 minutos de atenciÃ³n exclusiva para poner a punto los ojos despuÃ©s del confinamiento

ZEISS propone 45 minutos de atención exclusiva para poner a punto los ojos después del confinamiento Comunicae

miércoles, 10 de junio de 2020, 09:57 h (CET) Los profesionales de la salud visual responden a una necesidad latente en la sociedad, que tiene la sensación de haber forzado sus ojos durante el confinamiento con el uso abusivo de pantallas, proponiendo una cita en la óptica en un entorno seguro, con atención exclusiva y con todas las soluciones que la tecnología de la visión ofrece hoy ante la realidad digital El confinamiento ha hecho replantear muchas cosas. Internet da la capacidad de comunicarnos en la distancia, algo que obviamente ya se sabía. De lo que la sociedad no era tan consciente, es de que puede hacerlo, en muchos casos, en igualdad de condiciones que presencialmente.

Según un estudio de GFK, el teletrabajo ha sido la opción para el 58% de los trabajadores durante el confinamiento. Además, el 64% de los españoles afirma haber navegado más por internet, y hasta un 49% reconoce haber visto más videos online. Tener el mundo alcance de la mano en unos pocos pixels requiere utilizar constantemente móvil, tablet o PCs, pero sobre todo, expone los ojos durante mucho más tiempo a luz de alta energía.

Con la progresiva vuelta a la normalidad, el cuerpo necesita tiempo para readaptarse. Músculos desacostumbrados al movimiento, calambres... Y esa misma sensación es la que se tiene en los ojos. El confinamiento ha dejado en muchos ciudadanos, independientemente de su edad, huella en forma de cansancio o fatiga visual, de ojos más sensibles y con picor, o simplemente con la sensación de no ver bien. Todos ellos son síntomas normales después de este periodo en el que se han usado los dispositivos digitales muchas más horas de las habituales.

Conscientes de esta realidad y en el camino hacia la nueva normalidad, los profesionales de la salud visual recomiendan una revisión para comprobar hasta qué punto el exceso de horas de móvil y tablet ha podido afectar a los ojos. Son muchos los usuarios que perciben que necesitan esta revisión. Sensibles a la demanda de la sociedad, los opticos-optometristas, solidariamente, ponen en marcha una iniciativa para gestionar 45 minutos de revisión visual, con cita previa en la óptica, en exclusiva y en un entorno seguro.

Sin ningún compromiso, su óptico ZEISS revisará su vista, y aplicará en el proceso toda su experiencia y la proyección de la marca, especializada en soluciones digitales para la vida de hoy. Soluciones como la Tecnología Dígital Inside® , que permite a los ojos adaptarse a las diferentes distancias de enfoque a las que se mira constantemente, o el tratamiento ZEISS Duravision BlueProtect, que minimizan el impacto de la luz azul. Ambas pueden ayudar a los ojos a una vuelta a la normalidad.

Por último, los ópticos de ZEISS se suman al aplauso solidario que cada día ha reconocido la labor de los servicios esenciales entregando, de forma gratuita, la segunda pareja de lentes progresivas ZEISS sin cargo para las personas que están cuidando de todos durante la pandemia: médicos, enfermeras, conductores ambulancia, o a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (bomberos, policías, guardias civiles y ejército).

Más información y solicitud de citas:

Se puede solicitar cita aquí

