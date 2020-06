Dos cortometrajes andaluces entre los ganadores del concurso ‘Yo me quedo en casa… creando’ Se han recibido 185 piezas audiovisuales grabadas durante el confinamiento por jóvenes creadores de entre 6 y 17 años Redacción Siglo XXI

miércoles, 10 de junio de 2020, 11:14 h (CET) El Concurso de cortos para pequeños y jóvenes creadores: Yo me quedo en casa… creando llega a su fin tras un intenso mes de recepción de propuestas y otro de visionado y selección por parte de los jurados de cada una de las dos categorías: infantil y juvenil. Orientada a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, esta propuesta de Fundación SGAE contaba entre sus objetivos el fomento de la creatividad, el trabajo en familia y el conocimiento del lenguaje audiovisual, así como ofrecer a los más pequeños alternativas de entretenimiento doméstico durante los meses de confinamiento a los que nos ha forzado una emergencia sanitaria de las características y el impacto de la pandemia del Covid-19.



En total se han recibido 185 cortometrajes, repartidos de la forma que sigue: 138 en la categoría infantil y 47 en la juvenil. Una vez repasadas y analizadas las candidaturas, un jurado compuesto para la categoría infantil por Yolanda García Serrano (Premio Nacional de Literatura Dramática y miembro del patronato de la Fundación SGAE), el compositor para espectáculos y cine Antonio Meliveo y Silvia Pérez de Pablos (guionista y directora institucional del audiovisual de la Fundación SGAE), ha concluido que los tres primeros puestos recaigan en los cortometrajes Viaje en tren de Matteo Elfman, Buenas noches, Leo de Leo Montoya y la propuesta andaluza La fuga de Lola y Sara de Lola y Sara Pinna García (Sevilla). Entre los finalistas de la sección para niños de entre 6 y 12 años también encontramos las obras Amistad especial de Izan Martín, Confidències confinades de Uriol Vilà, Confinata de Natalia Delgado, Anetnerauc de Nico Santisteban y Quien tiene un vecino… de Gerard Merino.



Para la categoría juvenil, destinada a jóvenes de entre 13 y 17 años, han conformado el jurado el director y realizador Rafael Galán, miembro de la junta directiva de la Academia de Televisión y del patronato de Fundación SGAE; Arturo Luna, miembro del Consejo de Obras Audiovisuales de SGAE, y, de nuevo, Silvia Pérez de Pablos. De sus votos han resultado premiados los cortometrajes Te toca a ti de María García (Estepona, Málaga), Una amiga de verdad de Manuel Gorraiz y La escapada de Mónica García-Hoz. El paraíso de Marcello Bernardi, Magari: tal vez, quizás, ojalá de María de Paco, Terror en casa de Noel Valiño y El bosque de Abril Julien completan la lista de finalistas.



Los ganadores recibirán como premio un trofeo y una tablet en la ceremonia de entrega que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre a partir de las 18:00 horas en la Sala Berlanga de Madrid (c/ Andrés Mellado 53). Durante el acto, se exhibirán los cortos premiados así como los finalistas de cada categoría.

