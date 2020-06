"The Head" se estrenará en Canal+ Francia

“THE HEAD”, distribuida a nivel mundial por THE MEDIAPRO STUDIO DISTRIBUTION, se estrena el 12 de junio en España, Japón y en la región del sudeste asiático y llegará próximamente a Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Brasil y a otros territorios como Italia, Holanda, Rusia y Portugal, donde ya hay conversaciones avanzadas para su distribución



THE MEDIAPRO STUDIO DISTRIBUTION, responsable de la comercialización a nivel mundial de los derechos de emisión de la serie “THE HEAD”, continúa con la extensión de los mismos tras la confirmación de su adquisición por parte de CANAL+ Francia. La plataforma líder de televisión de pago en el país vecino así lo ha anunciado como parte de su objetivo de proponer las mejores series internacionales a sus abonados. “THE HEAD” es una producción de THE MEDIAPRO STUDIO, en asociación con Hulu Japón y HBO Asia, que cuenta ya con una importante distribución global antes de su estreno el próximo día 12 de junio.



De hecho, el próximo viernes día 12 la serie se estrenará en España, en Orange TV, Japón, vía Hulu Japan, y en los mercados asiáticos cubiertos por HBO Asia, que incluyen países como Bangladesh, Bután, Brunei, Birmania, Camboya, India, Indonesia, Laos, Malasia, Maldivas, Mongolia, Nepal, Nueva Caledonia, Palau, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Sri Lanka, Tahití, Taiwán, Tailandia, Timor Oriental, Vietnam y los territorios de Hong Kong y Macao.



“The Head” también se verá próximamente en Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia (Nordic Entertainment Group, NENT Group), en Brasil (Globoplay) y en otros territorios como Italia, Holanda, Rusia y Portugal, donde ya hay conversaciones avanzadas para su distribución.



“The Head” es una serie de dimensión internacional desarrollada y producida por THE MEDIAPRO STUDIO en asociación con Hulu Japon y HBO Asia. Creada por Àlex y David Pastor (“Hogar”, “Carriers”, “Los últimos días”, “SELF/LESS”), reúne un elenco internacional que incluye a John Lynch ("The Terror"), Katharine O'Donnelly ("María, reina de Escocia"), Tomohisa Yamashita ("Code Blue"), Alexandre Willaume ("Bajo la superficie", "Tomb Raider"), con la colaboración especial de Álvaro Morte ("La casa de papel", "El embarcadero").



En este thriller psicológico, un grupo de científicos se encarga de mantener la estación internacional Polaris VI en funcionamiento en la Antártida durante la larga noche polar. Pero en mitad del invierno la estación deja de comunicarse con el exterior.