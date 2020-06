El precio de los coches de ocasión cae un 2,2% en mayo, pero sus ventas se triplican respecto a abril En cuando a los vehículos vendidos, el 28,4% tenía menos de cinco años, mientras que el 60,9% tenía más de diez años de antigüedad Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 10 de junio de 2020, 10:32 h (CET) El precio medio del vehículo de ocasión se situó en mayo en 15.517 euros, lo que significa una caída del 2,2% en comparación con el mes de abril, a pesar de que se vendieron el quinto mes del año un total de 68.159 coches de segunda mano, lo que significa triplicar los datos del mes anterior, cuando se entregaron casi 18.000 unidades, según datos del Instituto de Estudios de Automoción (IEA) facilitados por Coches.net.



Así, en el mes en el que se produjo una progresiva reapertura del confinamiento, el 63% de la oferta del mercado de coches de segunda mano se correspondió a vehículos de diésel, mientras que los modelos de gasolina eran el 34% del total y los híbridos y eléctricos copaban el 3% de la oferta.



Por antigüedad, los vehículos de menos de cinco años representaron la mitad del total de la oferta de Coches.net (52%), mientras que el 29% tenía más de diez años. Los modelos más ofertados fueron el Volkswagen Golf, el BMW Serie 3, el Seat León, el Mercedes-Benz Clase C y el Renault Mégane.



En cuando a los vehículos vendidos, el 28,4% tenía menos de cinco años, mientras que el 60,9% tenía más de diez años de antigüedad. Además, el 61,6% era de diésel y el 36,8%, de gasolina, mientras que solo un 1,6% era híbrido o eléctrico. Los 'superventas' de mayo fueron el Volkswagen Golf, el Renault Mégane, el Seat Ibiza, el Seat León y el Ford Focus.



Sin embargo, los coches más vistos en mayo en Coches.net fueron el BMW Serie 3, el Volkswagen Golf, el Mercedes-Benz Clase C, el Seat León y el Audi A4. Asimismo, el 61% de los usuarios se interesó por modelos de más de cinco años y el 57% por modelos de diésel, frente al 39,1% de gasolina y al 3,1% híbridos o eléctricos.



"Ya vemos cómo poco a poco va materializándose la recuperación del sector en cuanto a las ventas, y cómo los vehículos de ocasión de menos de cinco años siguen siendo los protagonistas", ha indicado el responsable de relaciones institucionales de Coches.net, Marcel Blanes.

