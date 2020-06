NTT Ltd. señala que las empresas se enfrentan a riesgos de seguridad debido al aumento del trabajo remoto y dispositivos de red obsoletos Comunicae

martes, 9 de junio de 2020, 14:07 h (CET) Una nueva investigación de NTT Ltd. señala que las empresas se enfrentan a riesgos de seguridad debido al aumento del trabajo remoto y dispositivos de red obsoletos El informe 2020 Global Network Insights pone de manifiesto que las empresas trasladan sus aplicaciones a entornos multi-nube, la inversión en la nube está superando el gasto en infraestructura de las organizaciones en sus propias instalaciones. Esto ha hecho que los patrones de actualización y mejora se ralenticen, y que muchas empresas opten por seguir explotando sus activos de red y ralentizar la inversión en la reestructuración de su infraestructura de red y seguridad. Como resultado, se ha producido un aumento de los dispositivos de red obsoletos y sin parches que contienen vulnerabilidades de software, lo que introduce un riesgo y expone a la organización a amenazas de seguridad de la información.

La investigación, que se basa en el análisis de la tecnología, realizada en más de 1.000 clientes que sumaban más de 800.000 dispositivos de red, determinó que el 47,9% de los activos de red de las organizaciones eran antiguos u obsoletos, como promedio ponderado, lo que representaba un enorme aumento con respecto a 2017, cuando esta cifra era sólo del 13,1%.

El brote del COVID-19 y el consecuente aumento del consumo de ancho de banda está poniendo a prueba la red, agravando los desafíos existentes y, en última instancia, creando una tormenta perfecta. Con el aumento del trabajo a distancia, el acceso remoto y el consumo de servicios de voz y vídeo, la seguridad y la infraestructura de red de las organizaciones está bajo una presión insólita.

Basándose en los datos, Rob López, vicepresidente ejecutivo de Infraestructura Inteligente de NTT Ltd., comenta: "En esta 'nueva normalidad' muchas empresas necesitarán, si no se ven obligadas, a revisar sus estrategias de red y arquitectura de seguridad, modelos operativos y de soporte para gestionar mejor el riesgo operativo. Esperamos que la estrategia pase de centrarse en la continuidad del negocio a prepararse para el futuro a medida que avanza la desescalada". La infraestructura de la red tiene que estar adecuadamente diseñada y gestionada para hacer frente a las sobrecargas imprevistas, lo que requerirá una revisión de la nube y de la infraestructura on-premise para reducir el impacto y la frecuencia de las interrupciones críticas para el negocio".

El riesgo de seguridad del envejecimiento y los dispositivos obsoletos en el entorno de trabajo futuro

Los dispositivos obsoletos tienen, de promedio, el doble de vulnerabilidades por dispositivo (42,2) en comparación con los que están envejecidos (26,8) y los actuales (19,4), lo que crea un riesgo innecesario. Este riesgo se agrava aún más, cuando las empresas no parchean un dispositivo o mantienen la versión del sistema operativo durante su vida útil. Y aunque el parcheo es relativamente sencillo, y a menudo gratuito en virtud de un acuerdo de mantenimiento o una garantía ampliada, muchas empresas siguen sin parchear sus dispositivos

En la "nueva normalidad", a medida que los negocios reinventen la forma en que se trabaja, la incorporación de la resiliencia en las operaciones de la organización será clave. La pandemia introducirá cambios permanentes en la forma de operar de las empresas, incluyendo la implementación de espacios de trabajo inteligentes que se adapten al distanciamiento social dentro de sus oficinas físicas, mientras que muchas empresas seguirán adoptando el trabajo remoto. Mientras tanto, con la adopción de nuevas infraestructuras inalámbricas en aumento -un incremento del 13% año a año- y el aumento de los espacios de oficina abierta y de coworking, se necesitará un enfoque novedoso para toda la arquitectura de red.

Las empresas necesitarán las herramientas, el conocimiento y la experiencia para poder rediseñar la red para la evolución a corto, medio y largo plazo de la "nueva normalidad" con personas trabajando a distancia, y desde cualquier dispositivo en cualquier momento. Necesitarán encontrar socios estratégicos que les guíen con una visión de cómo será la futura red, no sólo en términos de soporte al espacio corporativo, sino también a las áreas públicas y comerciales donde el distanciamiento social suele ser difícil de alcanzar. Por ejemplo, a medida que la sociedad se adentra en la "nueva normalidad", la inteligencia artificial y el aprendizaje automático pueden aplicarse para ayudar a supervisar las medidas de distanciamiento social - la red será el habilitador de la plataforma.

La evolución de la red debe ir de la mano de la transformación digital

En el marco de las estrategias de transformación digital, las principales organizaciones ya están utilizando las redes para posibilitar nuevos modelos comerciales (por ejemplo, Internet de las cosas) u optimizar los modelos operativos existentes (por ejemplo, el seguimiento de los activos). Otra posibilidad es que las empresas inviertan en tecnologías como la automatización de procesos robóticos (RPA), como parte de sus iniciativas de transformación digital, a fin de ahorrar costos y ampliar los servicios de manera ágil. No importa cuál sea la razón; la transformación digital está ayudando a mejorar la experiencia de los clientes y los empleados, impulsada por la red. Estas iniciativas sólo se acelerarán con el apoyo de una infraestructura adecuada y segura en la "nueva normalidad", especialmente en lo que respecta a las iniciativas tecnológicas, operativas y financieras de las empresas.

Rob López añade: "La red es la plataforma para la transformación digital de los negocios. Necesita ser ubicua, flexible, robusta y segura para adaptarse fácilmente a los cambios del negocio, al tiempo que aumenta la madurez del entorno de apoyo operacional. Las empresas que utilizan un alto nivel de automatización de la red e inteligencia para optimizar las operaciones obtendrán una ventaja competitiva significativa y se darán cuenta de los beneficios de la economía de la nube, de forma segura".

Para más información sobre los servicios de NTT Ltd., visitar www.hello.global.ntt

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Louzao Mercedes-Benz lanza su primer e-commerce permitiendo la compra de vehículos 100% online CALPA. La esencia de la arquitectura Barcelonesa hecha moda Línea Directa lanza la III edición del Hackathon "Big Ideas" en busca de jóvenes talentos #AdelantePymes, una iniciativa para ayudar a pymes y autónomos en tiempos de incertidumbre Aluvidal recomienda instalar mamparas de protección para frenar el COVID-19 en los negocios