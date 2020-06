El Salón Noelia Jiménez explica como recuperar el cabello para la desescalada Comunicae

martes, 9 de junio de 2020, 12:19 h (CET) Después de tantos meses sin acudir a un salón de belleza, hay que poner en orden el corte y el color y, también, paliar las consecuencias negativas del confinamiento como una mayor caída, la aparición de caspa y un aumento en la producción de grasa, debido a la ansiedad y el estrés. Por ello, la estilista Noelia Jiménez y dueña del salón de belleza que lleva su nombre, propone su tratamiento Shock inteligente para lucir mejor que nunca en la desescalada Cortes de alta costura y técnica de color

Noelia Jiménez y su equipo se inspiran en la técnica francesa y el corte en seco. Han desarrollado una técnica de trabajo propia basada en la precisión y adecuación en el corte a cada persona. Su savoir-faire y el total control de la técnica de color eleva a la excelencia el trabajo del corte.

Ritual de reestructuración e hidratación inteligente

Shock Inteligente

El Salón Noelia Jiménez propone un tratamiento de choque para contrarrestar los efectos negativos del confinamiento, devolviendo la salud y vitalidad a la melena. Al no tener acceso a los salones habituales y a los estilistas, cada uno ha hecho lo que ha podido en casa. El estrés y la ansiedad sumado a la acumulación de procesos químicos (debido a una mala selección de tratamientos en casa), han dejado el cabello muy estropeado.

Este tratamiento inteligente creado por los expertos del salón a partir de la mezcla de diversos principios activos, tiene la capacidad de actuar exactamente donde el cabello lo necesita, aquellas zonas que no lo necesitan lo rechazan con el agua.

Indicado principalmente para cabellos que se quiebran, que se han quedado sin vida y sin brillo. Este shock aporta la fuerza necesaria para la salud de la melena, comenzando con una exfoliación con el propio shampoo y continuando con la reposición de proteínas, vitaminas y aminoácidos para recuperar el estado del cabello.

En total se aúnan más de 70 proteínas y vitaminas, y 5 tipos de colágenos distintos, consiguiendo regenerar, aportar masa y nutrir el cabello. Con resultados 100% visibles desde la primera sesión.

PVP 135 €

Acerca del Salón Noelia Jiménez

El Salón Noelia Jiménez está formado por un equipo de profesionales altamente cualificado, dirigido por la propia Noelia Jiménez.

Se trata de uno de los salones de peluquería más exclusivos de Madrid, en el que la coloración del cabello, unida a las cuidadísimas técnicas de corte, constituye el servicio estrella.

Las terapias de volumen, de reestructuración, de forma y los más punteros servicios de pedicura y manicura se dan cita en este salón que a nadie deja indiferente.

Gracias a la exquisitez y a la calidad de sus servicios y tratamientos, al buen ambiente y a la profesionalidad de toda la plantilla es fácil ver en el salón a grandes personalidades de la élite social, económica y cultural a nivel mundial, ya que el Salón Noelia Jiménez cuenta con una fuerte influencia a nivel internacional.

En la desescalada, el salón ha abierto extremando al máximo las precauciones por la seguridad de su equipo y sus clientes. Trabajan con cita previa.

Calle de O'Donnell, 9, Madrid

salonnoeliajimenez.es

Facebook: @SalonNoeliaJimenez

Instagram: @salonnoeliajimenez

