La transmisión directa Android-audífonos recibe mención de honor en los World Changing Ideas Awards Comunicae

martes, 9 de junio de 2020, 11:47 h (CET) ASHA, una tecnología desarrollada por Google, Grupo GN y Cochlear, ha sido reconocida como un acicate para lograr el bien social La transmisión de audio de GN Hearing para audífonos (ASHA) ha recibido una mención de honor en la categoría de Salud y Bienestar en los Premios World Changing Ideas correspondientes al año 2020. El premio distingue la innovación ASHA de GN, que ya había sido reconocida anteriormente en los Premios BIG Innovation y los Premios Edison.

Esta nueva tecnología está basada en una prestación incorporada a la ayuda auditiva a finales de 2019: transmisión de audio para audífonos (ASHA) a través de canales orientados a conexiones Bluetooth de baja energía desarrollada por Google, GN Hearing y Cochlear. Permite la transmisión directa desde dispositivos Android compatibles utilizando los dispositivos auditivos como auriculares para disfrutar de la música, atender llamadas y mucho más –todo ello con el sonido ecualizado de acuerdo con su pérdida auditiva- mediante un protocolo diseñado para alargar la duración de la batería tanto del audífono como del móvil y para aumentar la calidad de audio respecto a protocolos de bluetooth tradicionales.

Así, los usuarios de ayuda auditiva pueden usar la tecnología diseñada para la transmisión durante todo el día con un consumo altamente eficiente de la batería de sus dispositivos auditivos, un problema que la transmisión Bluetooth tradicional no ha conseguido resolver aún.

Los World Changing Ideas Awards reconocen, fundamentalmente, el bien social que generan los productos premiados, que, por ser el resultado de nuevas ideas e incluir conceptos transgresores, tienen la potencialidad de mejorar el mundo.

Con el objetivo de premiar el ingenio y estimular la innovación, los premios dan repercusión a ideas de gran potencial, a las que ayudan a ampliar su alcance, e inspirar así a más personas a comenzar a trabajar en la solución de los problemas que afectan a todos.

"No hay mejor momento que el actual para reconocer a las organizaciones que utilizan su ingenio, recursos y, en algunos casos, su estatus para abordar los mayores problemas de la sociedad", dice Stephanie Mehta, editora en jefe de Fast Company, la entidad que organiza los premios.

El jurado de los premios lo integraron personas de diferentes áreas y especialidades, seleccionando a los ganadores y finalistas entre un grupo de más de 3.000 participantes en las categorías de transporte, educación, alimentación, política, tecnología y otros. Los premios 2020 han registrado participantes de todo el mundo, desde Vancouver hasta Singapur y Tel Aviv.

​

​

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.