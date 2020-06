ECVV.com Safebuy asiste a compradores extranjeros para evitar preocupaciones comprando en China Comunicae

martes, 9 de junio de 2020, 11:35 h (CET) Durante la pandemia de COVID-19, la tasa de fábricas que cerraron aumentó en China. El servicio de Compra Segura de ECVV.com tiene como objetivo facilitar que los clientes extranjeros encuentren proveedores confiables para abastecerse de China Según el Informe de Tecnología Taoshu, del enero al febrero de 2020, muchas fábricas con sede en China cerraron debido a la epidemia de Coronavirus. 30,900 empresas cerraron solo en la provincia de Guangdong, lo que representa el 12.5% de todos los cierres empresariales en China. Es posible que la cantidad y el alcance de los cierres empresariales continúen aumentando durante los próximos seis meses, lo cual agravar las complicaciones para el abastecimiento de los compradores internacionales desde China.

¿Cómo pueden los compradores extranjeros comprender completamente las condiciones de los proveedores? ¿Cómo encontrar proveedores confiables? ¿Cómo estar seguro y sin preocupaciones al comprar productos chinos de calidad? El servicio de Compra Segura de ECVV.com tiene como objetivo ayudar a los gerentes de compras de fuera de China a superar estos tres desafíos principales.

El servicio de Compra Segura se ha comprometido a proveer servicios de abastecimiento de una parada para los compradores globales. Desde la perspectiva del riesgo de bancarrota de algunos proveedores debido a la epidemia, ECVV.com lleva a cabo auditoría, gestión y desarrollo de proveedores dinámicos. El servicio de Compra Segura organiza especialistas para revisar la confiabilidad comercial, la capacidad de producción, el sistema de gestión de calidad, los riesgos comerciales, las condiciones operativas, la organización empresarial y las condiciones de producción de los fabricantes, etc. Para garantizar que cada proveedor sea confiable, competitivo y honesto, lo que reduce el riesgo futuro de abastecimiento para los compradores. Con acumulación de 13 años, ECVV. com cuenta con más de 1,000 proveedores disponibles y confiables para cada categoría de productos de primera clase, lo cual reduce en amplio margen el riesgo de suministro escaso para que los clientes se sientan cómodos al abastecerse de China.

El servicio de Compra Segura de ECVV.com se ha aprovechado por más de 3,000 clientes internacionales desde su lanzamiento y ha ayudado a los clientes a ahorrar dinero, ahorrar tiempo y estar libres de preocupaciones al comprar y obtener productos de China. Desde agencias gubernamentales, fabricantes, minoristas y mayoristas hasta centros de servicio- el servicio de Compra Segura de ECVV.com acumuló excelentes revisiones de cada sección.

Algunos clientes del Servicio de Compra Segura de ECVV.com son Compañía de Té Negro de Sri Lanka Lipton (Comisionó a ECVV.com a comprar consumibles de oficina y agradeció la puntualidad y seguridad de la entrega de los productos), Gobierno de Arabia Saudita (Autorizó a ECVV.com a abastecer de productos de equipos policiales y la profesionalidad y calidad de los productos de ECVV.com fueron extremadamente reconocidas), y la Asociación Empresarial Española (Compró máscaras desechables). Quedaron muy satisfechos con la entrega rápida y la alta calidad de los productos a pesar de la epidemia en curso. Y pidió poco después otros productos a ECVV.com.

Siendo la plataforma de abastecimiento de productos MRO de comercio electrónico más confiable, ECVV.com continuará asistiendo a más empresas a ahorrar dinero, ahorrar tiempo y ayudarlas a estar libres de preocupaciones al abastecerse desde China.

