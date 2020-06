Casi el 40% de los niños españoles de entre 3 y 8 años tiene sobrepeso u obesidad, según un estudio "El sobrepeso y la obesidad en la niñez se asocian con mayor probabilidad de ser adultos obesos y con mayor riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles" Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 9 de junio de 2020, 10:23 h (CET) El 34 por ciento de la población española de entre 3 y 24 años tiene sobrepeso u obesidad, cifra que asciende hasta casi el 40 por ciento en el caso de los niños de entre 3 y 8 años, según el Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE), que se han publicado en la Revista Española de Cardiología (REC), editada por la Sociedad Española de Cardiología (SEC).



Por sexos, el 39,2 por ciento de los chicos de entre 3 y 24 años presenta sobrepeso u obesidad frente al 28,4 por ciennto de las chicas de esa misma edad. "También hemos observado una elevada frecuencia de obesidad abdominal en los niños y jóvenes españoles, que estimamos en niveles próximos al 30 por ciento, siendo mayor en los varones y alcanzando hasta el 70 por ciento entre aquellos tipificados como obesos", explica el principal autor del estudio, Javier Aranceta.



Las conclusiones de la investigación indican que la obesidad en población menor de 25 años ha continuado aumentando en los últimos 30 años, pasando, utilizando los criterios IOTF (para comparación internacional), del 3 por ciento en el estudio Paidos en 1984 al 6,2 por ciento en el estudio Enkid del año 1998; y al 10,3 por ciento en esta nueva investigación.



En base a los criterios del estudio COSI de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia de obesidad infantil y juvenil en España es de las más altas de Europa, posicionándose en primer lugar Grecia (18%), seguida de Italia (15,2%) y, en tercer lugar, España (14,2%).



Para el experto, estos datos ponen de manifiesto la "necesidad de reforzar los sistemas de vigilancia y estrategias preventivas". La obesidad en niños y adolescentes puede acarrear importantes problemas de salud (física y emocional) tanto en estas etapas iniciales de su vida, como en la edad adulta.



"El sobrepeso y la obesidad en la niñez se asocian con mayor probabilidad de ser adultos obesos y con mayor riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles, como pueden ser la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad cardiovascular, algunos tipos de cáncer entre otras alteraciones en etapas posteriores de la vida", añade Aranceta. El experto añade que "la adiposidad central en la edad pediátrica se asocia también con mayor riesgo cardiometabólico".

