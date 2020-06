El 38,5% de enfermos reumáticos inmunomediados dicen que los sentimientos negativos no les dejan descansar El contenido de la campaña se difundirá a través de los perfiles de las redes sociales de ConArtritis Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 8 de junio de 2020, 12:49 h (CET) El 38,5 por ciento de las personas con enfermedades reumáticas inmunomediadas declaran que los sentimientos y pensamientos negativos que les provoca la pandemia del coronavirus no les permiten descansar, lo que agudiza los efectos de su enfermedad, según los resultados extraídos de la encuesta que la Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis).



Asimismo, el 53,2 por ciento de las personas encuestadas (483 personas) indican que la inactividad por el confinamiento les provoca más dolor, el 76,2 por ciento señala que el grado de riesgo de contagio es el tema que más dudas y preocupación les genera, y casi el 50 por ciento considera que le gustaría disponer de más información sobre las medidas de prevención específicas en relación con su enfermedad.



Teniendo en cuenta estos datos, y que el 41 por ciento de los encuestados han respondido que se están informando sobre la relación de su enfermedad con el coronavirus a través de las asociaciones de pacientes, ConArtritis ha lanzado la campaña 'Artritis en la COVID-19' con el objetivo de cubrir toda la demanda de información de las personas con enfermedades reumáticas inmunomediadas, y ayudarles a afrontar mejor la situación.



La iniciativa se basa en los pilares del trabajo que se realiza desde las asociaciones de pacientes, ofrecer información veraz y segura, dar recomendaciones de la mano de especialistas para convivir con la enfermedad y proporcionar apoyo para mantener un buen estado de ánimo.



Para conseguirlo ConArtritis ha elaborado una serie de materiales. Por un lado, de la mano del especialista en Reumatología, Fred Antón, y de la y de la especialista en Psicología, Beatriz Corbí, se han elaborado unos vídeos en los que se responden a las principales dudas que tienen las personas con enfermedades reumáticas inmunomediadas sobre la Covid-19, y se dan consejos de afrontamiento de cara a la desescalada y a la vuelta a la 'nueva realidad' que nos espera. Estos vídeos se podrán ver en el canal de 'YouTube' de ConArtritis y se difundirán en sus redes sociales.



Las recomendaciones para convivir con la enfermedad se ofrecen en forma de cinco infografías ilustradas por Óscar Llorens, en las que se dan indicaciones específicas a las personas con artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis anquilosantes y a padres con niños con artritis idiopática juvenil, así como unas pautas más generales que se deben seguir a la hora de acudir a las consultas médicas.



Para completar tanto la información como el apoyo que se ofrece a través de esta campaña a las personas con enfermedades reumáticas inmunomediadas, se van a organizar dos encuentros digitales con diferentes profesionales (abogados o psicóloga) quienes responderán a dudas concretas sobre varios temas, entre los que se encuentra la nueva situación laboral a la que se tiene que enfrentar muchas personas.



El contenido de la campaña se difundirá a través de los perfiles de las redes sociales de ConArtritis (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn) utilizando el 'hashtag' '#ARenlaCOVID19'. ConArtritis lleva a cabo esta campaña con el patrocinio de las empresas farmacéuticas: AbbVie, Amgen, Gebro Pharma, Janssen, Lilly, Nordic Pharma, Pfizer, Roche, UCB, Sandoz y Sanofi Genzyme.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.