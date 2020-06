En pie de guerra las defensoras de los gatos

Desde la página Escuadrón KAT, desde la entidad ADAT, se han convocado acciones de protesta en red (debido al marco covid19, que imposibilita grandes manifestaciones físicas), en protesta por la vida terrible que padecen los gatos en las calles.



Los organizadores comentan que "Comenzó con un intenso fin de semana (el pasado, del 6 al 7 de junio) donde por las redes se unificara una Protesta multitudinaria por la miserable vida que les toca padecer en martirio no merecido a los pobres gatos que andan por las calles, intentando sobrevivir, maltratados de todas las formas, incluso por la mayor parte de los ayuntamientos de este país, que en sus ordenanzas reflejan el grotesco -e ilegal- "Prohibido alimentar gatos".



Y explican que todo parte del "caso Inés": "Inés era una gata de una colonia de Alfafar a la que un asesino disparó en la cabeza mientras la madre gata caminaba tranquila por la calle por los territorios de su colonia, alguien desde un balcón le disparó en la cabeza mortalmente. Inés dejó a sus hijos lactantes sin madre y sin posibilidades de subsistir. No es que Inés sea distinta a otros gatos que han sido quemados vivos, atropellados deliberadamente, apaleados... Ese hecho colmó el vaso y es el que impulsó toda una respuesta de repulsa y de voluntad fiera de cambios para ya."



Dentro del marco de las protestas, de muy variada índole, hay arte y cultura. Este pasado domingo 7 de junio, por ejemplo, actuaron desde sus páginas en red Rock & Lee y Alfredo Pla, los primeros cantando el tema "Oh mami luz", inspirado en la muerte de Inés, y Pla cantó una canción de amor y respeto a los animales.



Las protestas se ubicaban desde el sábado 6 al domingo 7 de junio, pero los organizadores han decidido ampliarlas hasta este viernes 12 de junio.



¿Por qué hasta el 12? "Exactamente sumarán, así, 7 días de Luto por los animales asesinados y de Protestas contundentes por la inacción de quien debería imponer justicia y gestionar mecanismos reales con el mazo del artículo 337 del vigente Código Penal, que defiende a los animales domésticos, así, al gato, viva en la calle o no. Del sábado 6 al 12 suman 7 días, siete que dicen (falsamente) son las vidas del gato, y "sólo tiene una y casi siempre de mierda", protestan desde Escuadrón KAT.



El viernes 12 de junio finaliza la semana de protestas por los gatos y es entonces cuando los coordinadores emitirán una nota de prensa con un resumen de lo vivido y recogido por todas las entidades y actores en el problema animal en estos SIETE DÍAS DE PROTESTAS POR LA VIDA DE LOS GATOS, nota de prensa que irá junto a un Manifiesto, de intenciones de acciones más severas desde lo particular, comunal, en las calles y ejerciendo una "defensa propia a los gatos" que ellos no pueden ejercer por sí mismos; dicen así: "o accionáis quienes debéis hacerlo el 337 o lo accionamos nosotras/os".



El slogan de los Siete días de protestas por los gatos es Revolución 337, consiste básicamente en hacer que todas las personas que cuidan a gatos de la calle, que los alimentan, conozcan sus derechos y los de los gatos, se ha creado una imagen para que se la ponga el mayor número de gente de perfil, donde aparece el artículo 337 y su explicación y poder. "No es que no existan leyes de protección animal -resumen- (aunque mejorables siempre), sólo que no se mecanizan, desde la policía pasando por los ayuntamientos y llegando a los mismos juzgados, donde hay un trato desigual ante un mismo crimen a un animal no humano que a un animal humano. Quien mata a un humano va a la cárcel, quien mata a un gato o un perro o un lobo, como mucho, y casi nunca, una simple multa".