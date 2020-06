Los Angeles Galaxy prescinde de Aleksandar Katai por los comentarios racistas de su mujer El internacional serbio, de 29 años y exfutbolista del Deportivo Alavés entre 2016 y 2018, recaló en el conjunto angelino el 1 de enero de este mismo año procedente de Chicago Fire Redacción Siglo XXI

sábado, 6 de junio de 2020, 09:57 h (CET) Los Angeles Galaxy ha anunciado la desvinculación del equipo del centrocampista serbio Aleksandar Katai, días después de que su esposa, Tea Katai, hiciese comentarios racistas y violentos sobre los manifestantes que han participado en las protestas por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía en Mineápolis.



"Los Angeles Galaxy han acordado separarse de mutuo acuerdo del centrocampista Aleksandar Katai", señala el escueto comunicado emitido este viernes por la entidad estadounidense, que milita en la Major League Soccer (MLS).



El internacional serbio, de 29 años y exfutbolista del Deportivo Alavés entre 2016 y 2018, recaló en el conjunto angelino el 1 de enero de este mismo año procedente de Chicago Fire.



La mujer del jugador, Tea Katai, realizó una serie de publicaciones violentas en su cuenta de Instagram, entre ellas una en la que se puede ver un coche de policía frente a una multitud manifestándose y que acompañó del mensaje 'matad a esa mierda'. También se burló del lema 'Black Lives Matters' -'las vidas negras importan'- con una foto de una ciudadana afroamericana con una caja de zapatillas en la que puso 'Black Nike Matters' -'las Nike negras importan'-.



Tras conocer estas publicaciones "racistas y violentas", Los Angeles Galaxy pidió "su eliminación inmediata". "Los Angeles Galaxy se opone firmemente al racismo de cualquier tipo, incluido el que sugiere violencia o busca degradar los esfuerzos de aquellos que buscan la igualdad racial", apuntó el club.



"Los Angeles Galaxy se une a las comunidades de color, y especialmente a la comunidad negra, en las protestas y la lucha contra el racismo sistémico, la desigualdad social, la intolerancia y la violencia", añadió, avisando de que tendría una reunión con Katai este jueves. "Ahora es el momento de reflexionar sobre nuestro papel en ayudar a combatir el racismo en nuestra comunidad", indicó.



También Katai pidió perdón en Instagram por las publicaciones de su mujer. "Los posts publicados por mi mujer, Tea Katai, en sus redes sociales eran inaceptables. Sus visiones no son las que yo comparto y no las tolero en mi familia. Condeno enérgicamente el supremacismo blanco, el racismo y la violencia hacia la gente de color. Las vidas negras importan. Este es un error de mi familia y asumo toda la responsabilidad", explicó.



La muerte la semana pasada de George Floyd tras pasarse casi nueve minutos con su cuello aprisionado por la rodilla del agente de Policía Derek Chauvin ha desatado protestas, disturbios y saqueos en la ciudad más poblada del estado de Minnesota, ahora bajo estado de emergencia. A lo largo de los últimos días se han registrado protestas y disturbios en una treintena de ciudades del país.

