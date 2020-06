Tn Centro: Hay que seguir aplaudiendo y reconociendo a los profesionales de limpieza Comunicae

viernes, 5 de junio de 2020, 17:34 h (CET) La sociedad está respondiendo de la mejor manera en esta pandemia y cabe destacar que entre los héroes que están en primera línea de batalla se encuentra el sector de la limpieza profesional “Estamos viendo la luz al final del túnel” menciona Carles Moix, director General de Tn Centro en su mensaje de agradecimiento a todos los profesionales que son parte de la empresa, a través de un video publicado en las redes sociales.

Asimismo destaca los aspectos positivos y esperanzadores que ha destapado la crisis del Covid-19 en el sector de la limpieza, uno de ellos es que a lo largo de estos meses se ha visto la importancia que realmente tienen en la sociedad, los profesionales de limpieza, que cada día, cada semana, desarrolla una labor imprescindible y fundamental para estar más cerca de dejar atrás esta crisis.

En Tn Centro no hay más que sentimiento de orgullo por pertenecer a un sector, el cual ha contribuido mucho en la lucha contra el coronavirus. Igual a todos los colaboradores y colaboradoras, excelentes profesionales que desde el inicio no han parado por realizar su trabajo esencial, desinfectando y manteniendo las instalaciones para que otros profesionales puedan realizar su trabajo.

A pesar que antes se ha invisibilizado u obviado, la actividad que ejercen los profesionales de limpieza, hoy queda como precedente que los trabajadores se encuentra en primera línea de respuesta a esta emergencia de salud global. Hay que seguir aplaudiendo cada día a todos ellos y reconociendo su importancia, cuando se consiga dejar atrás esta pandemia.

En Tn centro es fundamental la prestación del servicio y la seguridad humana de sus profesionales, por ello se realiza una formación sobre la protección y la prevención que los trabajadores deben tener al momento de realizar su labor y evitar posibles contagios del virus. Estas medidas se ven especialmente reforzadas por los departamentos formativos, con la experiencia de los técnicos de Prevención de Riesgos Labores.

Se puede ver el video a continuación: https://www.facebook.com/NetegesTotNet/videos/1098247950538515/

