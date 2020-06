Atos desarrolla un proyecto de robotización en Caixa Seguradora Comunicae

viernes, 5 de junio de 2020, 14:58 h (CET) Atos, líder mundial en transformación digital, ha implantado en Caixa Seguradora, institución fundada tras la fusión entre CNP Assurances y Caixa Econômica Federal, un sistema para la automatización de los procesos operativos en el área de inversiones El proyecto fue implementado en apenas 3 meses y gracias a él la aseguradora aumentó la productividad de sus inversiones en 70 millones de reales brasileños (12 millones de euros), un mes después de su puesta en marcha. Además, el personal de estas áreas puede ahora utilizar su tiempo de forma más estratégica y dirigida a sus objetivos de negocio.

Con el proyecto de automatización de procesos (RPA), realizado íntegramente desde su diseño hasta su entrega utilizando las herramientas de robotización de su socio UIPATH, Caixa Seguradora consiguió automatizar siete procesos de inversión. Antes, toda la recogida y el completado de las hojas de cálculo se hacía manualmente, y sólo después de realizar estas tareas era posible analizar el mercado de valores. Ahora, el sistema realiza toda la parte operativa, proporcionando directamente información a los economistas y al personal.

“Caixa Seguradora busca constantemente innovar en el mercado y adaptarse al dinámico escenario actual. La asociación con Atos nos permitió avanzar en la modernización de los procesos y tener un excelente resultado en el primer mes, al mismo tiempo que garantizó la seguridad y la gobernabilidad, que están entre nuestras mayores prioridades", dice André Mourão, superintendente de inversiones de Caixa Seguradora.

El sistema de automatización desarrollado para el proyecto utiliza los recursos más avanzados para llevar a cabo las actividades y es totalmente auditable, seguro y adecuado a la Ley General de Protección de Datos (LGPD), además de permitir la gobernabilidad.

"El proyecto de automatización con Caixa Seguradora es muy representativo para Atos porque refuerza aún más nuestra posición como socios de confianza para las iniciativas digitales de nuestros clientes, impulsando la innovación con agilidad y seguridad total", comenta Nelson Campelo, CEO de Atos en Sudamérica.

Atos utilizó la Metodología Agile, combinada con el Design Thinking, para diseñar y entregar el proyecto. La idea era entender qué problema se estaba resolviendo y cómo hacerlo correctamente. Así, el proyecto se pudo completar en tres meses, añadiendo valor a cada entrega mensual de sprint (uno de los pilares de la Metodología Agile) - si este enfoque no se utilizaba, se necesitará al menos un año para completar el proyecto.

"Con la Metodología Agile fue posible completar el proyecto de manera asertiva y compartir el conocimiento técnico, un hecho que ayudó a aprovechar nuevas oportunidades y llevar a cabo el mantenimiento internamente", explica João Lenon, analista de inversiones de la Caixa de Seguradora.

"En Atos, cuando hablamos de Metodología Ágil, no se trata simplemente de entregar rápidamente, sino sobre todo de entregar con calidad de forma asertiva, generando valor para nuestros clientes y sus usuarios finales", concluye Hemerson Mota, responsable de la vertical de Seguros en Atos.

