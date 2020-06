Se cumple un año de gestión de Elena Guijarro, primera decana desde la fundación del COACM en 1985 Comunicae

viernes, 5 de junio de 2020, 13:34 h (CET) El nuevo equipo que integra la Junta Directiva del COACM comenzó su labor con el objetivo de continuar el trabajo realizado por sus antecesores, pero con el objetivo muy claro de agilizar trámites apostando por las nuevas tecnologías. Ahora, en este tiempo de COVID19 que lo ha paralizado todo, la Junta Directiva ha redoblado sus esfuerzos para hacer visibles los problemas de los arquitectos ante la crisis económica derivada de la sanitaria, y para favorecer el Pacto por la Reconstrucción El pasado 29 de mayo se cumplía un año desde la toma de posesión de Elena Guijarro como primera decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, desde su creación en enero de 1985. En el acto, que tuvo lugar en el Parador de Cuenca, fueron nombrados los cinco miembros de la candidatura encabezada por Guijarro, compuesta por cuatro mujeres y un hombre, como nuevos cargos de la Junta de Gobierno: decana, Elena Guijarro; vicedecana, Gema González; secretaria, Concepción Ponce; vicesecretaria, Rita Soto; y tesorero, Pablo León; cada uno de ellos procedente de una de las cinco provincias de la comunidad, que completaron, junto a los presidentes de las demarcaciones provinciales como vocales, el número de 10 miembros de la Junta Rectora.

El nuevo equipo comenzó su labor con el objetivo de continuar el trabajo realizado por sus antecesores, pero con la necesidad de agilizar trámites en todos los sentidos, apostando por las nuevas tecnologías. “Durante este año, hemos podido comprobar la enorme cantidad de trabajo que supone estar al frente del COACM y, aunque mantenemos las mismas ganas e ilusión que el primer día, nos hemos dado cuenta de que el frente es mucho más amplio de lo que nos parecía al principio”, comenta Guijarro. Una vez que el equipo ha podido analizar todas las gestiones que había pendientes, “somos más conscientes del trabajo que nos queda por delante para lograr nuestros objetivos”, añade la decana. Gracias a la labor de organización realizada en este primer año, la Junta de Gobierno se considera ahora en disposición de trabajar de una manera más efectiva para lograr “esa agilización de trámites que consideramos imprescindible”.

Otro de los propósitos de la Junta de Gobierno era transmitir a todos los colegiados de CLM el trabajo que se realiza tanto en el COACM como en el marco del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Para ello, además de informar mediante campañas de relaciones públicas, se va a reforzar la labor con el diseño y envío de un boletín en el que se dará a conocer la labor de las dos entidades, mensualmente.

En el capítulo de tareas en marcha, muchas de ellas se han concluido, pero siguen su curso, progresando adecuadamente otras, tan importantes como abordar la modificación de los estatutos, la puesta en marcha de la Aplicación de Visado, la incorporación del BIM (Modelo de Información para la Edificación) a los estudios o la venta de la sede regional, operación que se vio truncada en el último momento por motivos ajenos al COACM.

Como proyectos actualmente en marcha, destacan la creación de las tres agrupaciones que dependen del Consejo Superior pero que se organizan desde los Colegios, como son la Agrupación de Urbanistas, la Agrupación de Peritos y la Agrupación de Arquitectos al Servicio de la Administración, es decir, arquitectos funcionarios. La formación de la Agrupación de Urbanistas, ya iniciada, pretendía celebrar su primera Asamblea el pasado mes de mayo. La situación de emergencia sanitaria lo ha impedido. Asimismo, se ha iniciado también la formación de la Agrupación de Peritos, quedando pendiente únicamente la formación de la Agrupación de Arquitectos al Servicio de la Administración. “En este sentido, nuestro primer objetivo es lograr que los arquitectos funcionarios se colegien, ya que es un requisito imprescindible. Por ello, vamos a realizar una campaña llamamiento a los compañeros funcionarios, para que conozcan mejor el Colegio y descubran que su aportación es muy importante para el Colegio, y viceversa”, afirma la decana.

Otro de los fines que persigue el nuevo equipo es el acercamiento a los jóvenes arquitectos. Que el Colegio pueda servirles de guía y apoyo, y finalmente conseguir su implicación, ya que ellos son el futuro de la institución.

En este último año han adquirido el protagonismo que merecen la asesoría jurídica, siempre en defensa de los intereses de la profesión de Arquitecto y del Colegio en particular, y la formación. El COACM ya había intensificado la labor de formación de los colegiados a través de la programación de webinars, una iniciativa que ha subrayado añadiendo nuevos contenidos a la programación con los que ha tratado de buscar uno de los pocos aspectos positivos que ha podido tener el parón.

Por otro lado, siguen en marcha proyectos de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha como el Pacto por la Reconstrucción o la modificación de la Ley de Suelo y la Ley de Paisaje. Además, la Junta de Gobierno está trabajando con la Dirección General de Vivienda en la redacción y el posible registro del Libro del Edificio. Quedan pendientes distintas citas con otras consejerías como la de Agricultura para aportar ideas sobre el reto demográfico en la región.

También ha habido un acercamiento a otros Colegios como COSITAL – Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, en vista a crear estrategias para la agilización de licencias y trámites en los ayuntamientos.

Es también fundamental para la decana enfrentarse a problemas tan arraigados como de la despoblación o la necesidad de renovación del parque inmobiliario desde el punto de vista de la accesibilidad y la eficiencia energética, ya que España es uno de los países con menor tasa de rehabilitación de Europa. “En el momento actual de crisis sanitaria, a la que posiblemente seguirá una profunda crisis económica, las administraciones tienen la oportunidad de apostar por la rehabilitación como motor de activación de la economía”, reflexiona Elena Guijarro.

Como resumen de los objetivos marcados en el tiempo que le queda por delante, la Junta de Gobierno destaca la necesidad de prestar el mejor servicio a los colegiados, que el Colegio se entienda también como un organismo a disposición de la sociedad y no solo de los propios colegiados, dar mayor visibilidad a los arquitectos en el sector y, sobre todo, demostrar sus capacidades poniendo en valor la profesión.

Con el advenimiento inesperado del COVID19, la Junta Directiva del COACM ha redoblado sus esfuerzos para hacer visibles los problemas de los arquitectos ante la crisis económica derivada de la sanitaria, y para favorecer, junto al resto de actores intervinientes en el sector, incluidas las instituciones el más que necesario Pacto por la Reconstrucción.

