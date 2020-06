Castro y González colabora con el programa de acompañamiento telefónico de Adopta Un Abuelo Comunicae

viernes, 5 de junio de 2020, 10:14 h (CET) La empresa familiar de ibéricos Castro y González y Adopta Un Abuelo han firmado un acuerdo de colaboración por el que la empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos derivados del cerdo ibérico se compromete a ceder el 10% de las ventas realizadas en su tienda online hasta finales de junio para fomentar el acompañamiento telefónico a personas mayores Debido a la situación que se está viviendo por el COVID-19, Adopta Un Abuelo ha desarrollado un sistema de llamadas automáticas a través de un teléfono situado en la nube, es decir, cuando los voluntarios llaman a sus ‘abuelos adoptivos’, las llamadas se redirigen de manera segura, preservando la protección de datos por ambas partes y consiguiendo así reinventarse.La empresa familiar de ibéricos Castro y González ha decidido colaborar en este programa y por eso han firmado un acuerdo para potenciar este programa de acompañamiiento.

Según el acuerdo, Castro y González que se dedica a la elaboración y comercialización de productos derivados del cerdo ibérico, se compromete a ceder el 10% de las ventas realizadas en su tienda online hasta finales de junio para fomentar el acompañamiento telefónico a personas mayores

En la tienda online de Castro y González, www.castroygonzalez.com (https://tienda.castroygonzalez.es/) se pueden encontrar las distintas líneas de productos que desarrolla la marca en torno al mundo de los ibéricos de bellota (jamón, lomo, salchichón, chorizo, …) en piezas enteras y loncheadas. Y para incentivar la compra Castro y González propone el juego, #LaDehesaEnCasa, donde lanza retos para descubrir regalos en forma de vales de descuento de hasta el 30% que se pueden encontrar durante los paseos por su dehesa virtual. Para participar sólo hay que acceder a la página web, elegir qué área se quiere visitar, empezar a navegar y encontrar los vales descuento con los que adquirir productos de la casa en la tienda on line. Con sus ventas se suman así a esta iniciativa que conecta a participantes con mayores necesitados de compañía.

Adopta Un Abuelo, acompañando a los mayores desde 2014

Adopta Un Abuelo conecta generaciones a través del acompañamiento telefónico y recurrente, y su objetivo es que los mayores se sientan acompañados y escuchados, mientras que los participantes aprenden valores y experiencias durante las visitas. El programa no solo pretende acompañar a los mayores, sino también rendir tributo a la figura de las personas mayores.

Hasta la fecha, el programa está implantado en más de 50 municipios españoles y ha acompañado durante más de 27.000 horas de compañía, contando con 1.300 participante

Sobre Castro y González

Castro y González es una firma productora de Jamón Ibérico de bellota, ubicada en la localidad salmantina de Guijuelo y con más de 100 años de tradición productora. Desde 1910 han pasado cuatro generaciones, que se han dedicado a la crianza tradicional de cerdo ibérico y de bellota, gracias a las dehesas en propiedad que suman 30.000 ha en Salamanca, la Sierra Norte de Sevilla y en Extremadura donde pueden criar sus ejemplares de ibéricos de bellota y proporcionarles alimento y espacio suficiente para obtener piezas de insuperable calidad.

