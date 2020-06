Las lesiones de tendones derivadas del deporte: difícil de solucionar según expertos en ortobiometría Comunicae

viernes, 5 de junio de 2020, 08:58 h (CET) Más de 50 expertos de múltiples sectores médico-sanitarios analizarán la situación en el mayor evento internacional on-line que se celebrará desde el 8 de junio y hasta el 13 sobre Medicina Regenerativa del Sistema Musculoesquelético Más de 50 expertos de múltiples sectores médico-sanitarios analizarán la situación en el mayor evento internacional on-line que se celebrará desde el 8 de junio y hasta el 13 sobre Medicina Regenerativa del Sistema Musculoesquelético. El evento está organizado por los traumatólogos Gonzalo Mora y Pedro Bernáldez, a través de la plataforma Ortobiología.com creada por el propio Dr. Gonzalo Mora. El congreso cuenta con 7683 participantes de España y Latinoamérica entre personal médicos-sanitarios y otros profesionales del sector.

La sociedad actual presenta un número creciente de pacientes con lesiones de los tendones derivadas de la actividad deportiva o de los movimientos repetitivos de muchos trabajos y oficios. Las lesiones de los tendones tienen una larga trayectoria de malos resultados al ser un tejido que recibe muy poca sangre, al contrario que los músculos. De ahí su color amarillento frente al color rojizo de los otros.

Tradicionalmente las lesiones de los tendones, sobre todo cuando se han vuelto crónicas, no suelen ofrecer buenos resultados con las técnicas que clásicamente se han utilizado. Esta situación provoca que los pacientes precisen largos periodos de recuperación y que en muchas ocasiones no se obtenga una curación completa de las lesiones, quedando un dolor residual permanente que obliga al paciente a abandonar la actividad deportiva que practicaba o a tener, incluso, que cambiar de puesto de trabajo, con la dificultad que eso acarrea.

El aumento en la frecuencia de este tipo de lesiones se relaciona con el mayor número de personas que practican deporte sin un adecuado control y sin una preparación en cuanto a la técnica y a la condición física necesaria para evitar sobrecargar dichos tendones. Además, el empleo indiscriminado de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, incluso de infiltraciones con corticoides, empeora aun más la curación de estas lesiones pues se anulan los procesos naturales de recuperación de las mismas. Precisamente, la falta de información y formación sanitaria sobre estos aspectos hace que no acaben de implantarse soluciones realmente eficaces.

El I Congreso Internacional Online de Medicina Regenerativa Muscouloesquelética se trata de un pionero evento que responde a la demanda de formación y recursos para el creciente número de profesionales sanitarios que son conscientes de la necesidad de un abordaje integral de las lesiones del sistema musculoesquelético (músculos, tendones, ligamentos, huesos y articulaciones), para fomentar una mejor recuperación y un tratamiento más eficaz y, de esta forma, ayudar a los pacientes a conseguir los resultados deseados que les permita volver a sus habilidades deportivas y laborales con normalidad y sin dolor.

Este evento cuenta con el respaldo de las principales sociedades científicas del sector como la Asociación Española de Artroscopia, la Sociedad Española de Traumatología Deportiva, así como otras internacionales de México, Argentina y Colombia, entre otras. Se puede seguir desde cualquier parte del mundo a través de Internet sin ningún coste durante los días de su emisión y actualmente es accesible mediante el pago de una entrada virtual.

El Congreso Internacional Online de Medicina Regenerativa Muscouloesquelética tiene lugar con un doble objetivo:

-En primer lugar, unir en un mismo foro a profesionales sanitarios dedicados al tratamiento de las lesiones y el dolor crónico a nivel del sistema musculoesquelético para debatir sobre las indicaciones, las técnicas, los problemas y los retos que plantean los nuevos tratamientos con terapias biológicas y celulares frente a los principales problemas de estos pacientes como son las lesiones crónicas de los tendones, las inestabilidades de las articulaciones por lesión. De ligamentos y la artrosis o el deterioro progresivo y doloroso de las distintas articulaciones.

-En segundo lugar, reunir a un elenco de ponentes especializados de primer orden para poner al día los últimos conocimientos al respecto y aportar nuevas soluciones a las mismas lesiones que se está viendo aumentar en las últimas décadas y que siguen sin solucionar a pesar de aumentar la inversión en la atención médico-sanitaria y el gasto farmacéutico.

Serán los diversos profesionales y expertos invitados como ponentes al congreso (nacionales e internacionales) quienes expondrán las claves para abordar con éxito el tratamiento de las distintas lesiones con las técnicas que ofrece la medicina regenerativa. Y, por último, serán los investigadores especializados en esta temática quienes aporten su visión de cómo hacia dónde debe dirigirse la investigación del siglo XXI sobre estos tratamientos.

