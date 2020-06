NORMA UNE 92305:2020, AD’IP aporta una herramienta esencial para el Instalador Comunicae

jueves, 4 de junio de 2020, 17:42 h (CET) La NORMA UNE 92305:2020, "Criterios de medición para trabajos de instalación de tabiquería seca y falsos techos" es una herramienta de conocimiento y de criterios objetivos y consensuados para una adecuada valoración del trabajo desarrollado por el Instalador de estos sistemas y a quien representa la Asociación Española AD’IP. El acuerdo entre Fabricantes, Instaladores y Arquitectos Técnicos para publicar unos criterios comunes reconocidos es un gran éxito de trabajo conjunto y de aportación al sector La publicación de esta NORMA UNE 92305:2020 tiene un valor muy especial para AD’IP.

AD’IP es una asociación de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, cuya denominación actual es Asociación Española de Instaladores de Sistemas de Construcción Seca, Falsos Techos, Aislamientos y Revestimientos.

Cuando a finales de 2003 tuvo lugar la constitución de la asociación, muchos de los fundadores ya habían estado trabajando en unas normas de medición que dieron como resultado la publicación en 2002 de la norma española UNE 92305 “Criterios de medición para trabajos de instalación de tabiquería seca y falsos techos”. Una norma que ha ido actualizándose y renovándose dando paso a nuevas ediciones, una en el año 2015 y la que ahora acontece en 2020.

Hablar de esta norma es, por tanto, hablar de la historia de AD’IP, la historia de unos empresarios que aportaron su tiempo, conocimientos y experiencia de forma desinteresada, uniéndose y sumando esfuerzos para lograr el reconocimiento de una profesión y la valoración del trabajo real que desarrollan. Hoy en día, dichos empresarios siguen como miembros del comité de expertos o como asociados de AD’IP, sirva esta mención como tributo para ellos.

La revisión de esta norma no habría podido ser una realidad sin la participación de ATEDY-PYL, como Secretaría del Comité Técnico CTN 102 de la Asociación Española de Normalización, UNE. Un comité integrado por un gran equipo cuyo trabajo ha dotado a la norma de un contenido de gran valor.

AD’IP no solo agradece la confianza de sus asociados, sino que además quiere poner de manifiesto el apoyo ofrecido a la norma por todos los instaladores que también se sienten representados por un trabajo y unos criterios que, en último caso, siempre van a favorecer a todos los actores del sector.

La significativa participación de la representación del CGATE, aportando su visión técnica y constructiva a esta norma, con una clara voluntad de consenso ante la importancia de esta revisión, y la fundamental aportación de la representación de UNE, implicándose en establecer las mejores fórmulas de acuerdo y de formalización de la redacción del conjunto, siendo el último responsable de la propuesta final del acuerdo, es algo que AD’IP no puede dejar de destacar.

AD’IP inició 2020 con una nueva Junta Directiva, un nuevo equipo de trabajo que tiene como objetivos fundamentales el mejorar e incrementar su representación a lo largo del territorio nacional y el ser una herramienta fundamental para Instaladores y el resto de los actores del sector, siendo esta norma un hito más en esa labor.

AD’IP ha llegado a un acuerdo con AENOR para la edición de la NORMA UNE 92305:2020 impresa y entregará un ejemplar a todos sus Asociados y Colaboradores. Es una labor de todos los Instaladores incorporar en presupuestos y contratos esta norma al igual que desde el CGATE se comprometen en su difusión para la incorporación en proyectos, facilitando un criterio uniforme de medición para montajes de tabiquería seca y falsos techos reconocido por todos.

www.adip-as.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Kipin Energy analiza cinco razones por las que optar por los contadores inteligentes Los eventos de la "nueva normalidad", híbridos, más tecnológicos y globales, según The Valley Cocina de Negocios lanza el método Climb Digital para ayudar a crecer a los empresarios gastronómicos EthicHub comercializará el café de sus agricultores Disseny Barraca, empresa elegida para delimitar todas las playas de Barcelona