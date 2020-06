Mascotasadopcion.com, todo lo que se necesita saber para adoptar a una nueva mascota Comunicae

jueves, 4 de junio de 2020, 16:02 h (CET) En épocas del año como la Navidad o verano, se producen una gran cantidad de abandonos de animales. Los diferentes refugios, protectoras o perreras normalmente se encuentran saturados debido a todos los perros, gatos, etc. que se encuentran sin hogar ni una familia que pueda hacerse cargo de ellos Por eso, en la plataforma mascotasadopcion.com, los usuarios podrán poner su granito de arena para ayudar a todos esos animales abandonados que están buscando desesperadamente a una familia que los quiera.

Esta página web dedicada a la adopción de animales se encarga de ayudar a los mismos a encontrar un hogar desde hace dos años, con la intención de dar a este tema mucha más visibilidad de la que tiene actualmente. Existen gran cantidad de asociaciones y protectoras, por lo que la finalidad de esta plataforma es la de unir fuerzas para que todos aquellos que estén pensando en tener una mascota se decanten por la adopción, en lugar de la compra.

En mascotasadopcion.com, la información y los datos de todos los animales son publicados para que las familias puedan acceder a ellos con facilidad y así adoptarlos, siempre bajo las condiciones de las diferentes protectoras o casas de acogida que se encargan de ello. Cada protectora tiene una manera distinta de funcionar, por lo que esta plataforma es una manera muy útil de que la información de estos animales abandonados llegue a la mayor cantidad de gente posible. Por el momento, ya se han adoptado más de 1000 animales desde hace dos años, lo cual es una cifra de lo más positiva.

Los usuarios podrán consultar todos estos datos, así como acceder a la información de los animales que deseen adoptar. Además, también se publicarán datos de interés, que podrán ir desde consejos de salud y cuidado de las mascotas, las diferentes noticias con respecto a los animales, y gran cantidad de curiosidades. A pesar de que la mayoría de estos suelen ser perros y gatos, también podrá obtenerse información de peces, reptiles, roedores o animales de granja.



En esta página web cuentan con un apartado denominado “Colaboradoras”, donde ofrecen una lista de todas las protectoras y asociaciones que publican adopciones y ayudan a que los animales abandonados puedan ser rescatados. Actualmente cuentan con más de 20 colaboradoras de la talla de ANAA, Ladridos Vagabundos, Dog Horse City, Maullidos Invisibles, etc. Por otra parte, en su apartado Wiki y Blog publican artículos sobre animales y noticias de actualidad que se relacionan con el mundo animal. En esta wiki se podrá también encontrar toda la información al detalle sobre las diferentes razas de perros y gatos que existen, y así llevar a cabo la adopción.

En cada asociación, protectora o perrera se hablarán las diferentes condiciones que se les pedirán a las familias a la hora de adoptar un animal. Sin embargo, mascotasadopcion.com ofrece a los usuarios la posibilidad de publicar una adopción realizada, además de poder incluir una página web de información relevante. Además, para todos aquellos que deseen colaborar con la causa, podrán encontrar un apartado denominado “Donaciones”, donde el dinero que se recaude será destinado a la publicidad y mantenimiento de la web.

También publicarán sus cuentas activas en las diferentes redes sociales que posean, donde se harán menciones y se dará toda la información referente a las mascotas. En caso de haber adoptado a un animal, también podrán enviarse fotos a través de un contacto de correo electrónico para que estas puedan mostrarse en las redes, de manera que se de publicidad a la causa. Además, el registro a la página y la realización de publicaciones es totalmente gratuita.

