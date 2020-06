AleaSoft: A pesar de la crisis actual el apetito inversor en renovables en España no ha disminuido Comunicae

jueves, 4 de junio de 2020, 12:38 h (CET) Resumen de la entrevista de Energética XXI a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, Fundador y CEO de AleaSoft. En la entrevista se analiza el comportamiento de los mercados eléctricos durante la pandemia y se muestra optimismo sobre el futuro de las renovables en España, pues el apetito inversor no ha disminuido Recientemente AleaSoft organizó el webinar ‘Influencia del coronavirus en la demanda de energía y los mercados eléctricos en Europa’. El 16 de abril y el 21 de mayo se realizaron las dos primeras partes de la serie de webinars para dar seguimiento a la crisis y la influencia en los mercados de energía en Europa, aunque centrados principalmente en el caso de España por ser, junto con Italia, uno de los países con medidas de confinamiento más estrictas y, consecuentemente, con un mayor impacto en la demanda de electricidad. La entrevista empieza abordando el tema de las consecuencias que ha tenido la pandemia en los mercados eléctricos europeos.

En el mes de abril bajaron los precios de todos los mercados eléctricos europeos debido a la bajada de la demanda y los bajos precios de los combustibles. El consumo eléctrico bajó fundamentalmente por el parón de la actividad económica en los países afectados por la epidemia y el confinamiento de la población. Los precios de los combustibles, que ya tenían una tendencia a la baja desde antes de la crisis, bajaron por la caída de la demanda a nivel mundial y el exceso de producción y de almacenamiento.

El mensaje final del último webinar fue de optimismo ya que se remontará la situación actual y los precios volverán a coger su senda. A pesar de la situación complicada, continúa el interés en invertir en energías renovables que a largo plazo serán inversiones rentables.

El 25 de junio se realizará la tercera parte de esta serie de webinars que, al igual que el anterior, tendrá una duración de dos horas. En la segunda hora del webinar habrá una mesa de análisis para responder preguntas sobre el tema de los precios de la energía en el futuro y las perspectivas de financiación de proyectos de energías renovables durante la crisis.

Por otra parte, los precios de los mercados eléctricos están bajos, al igual que el precio del gas. Al preguntar al entrevistado sobre el futuro, responde que se está viviendo una pandemia devastadora a nivel mundial y una crisis económica global con un descenso del consumo que no se veía desde la II Guerra Mundial. Por suerte, la parte sanitaria se está resolviendo en España y en Europa. A nivel europeo se están aprobando ayudas millonarias para la reconstrucción de las economías más castigadas por la COVID‑19.

En AleaSoft se ha creado un observatorio para el seguimiento de la demanda y los precios de mercado en Europa y se va viendo que se está recuperando el nivel de la demanda eléctrica y los precios de mercado sobre todo en los países más castigados como Italia y España.

Los precios de los combustibles están bajos en general. Especialmente bajo es el precio del gas natural que cotizaba en el mercado TTF a menos de 4 €/MWh durante varios días consecutivos, lo que constituye un récord de precios bajos en la serie histórica.

Para salir por completo de la crisis económica se va a tardar años. La peor parte ha pasado en el mes de abril y ya se están viendo señales de recuperación con las desescaladas en el continente.

Como se planteó en los webinars de abril y mayo los precios se irán recuperando poco a poco en la medida que mejore la situación económica en España, en Europa y a nivel mundial.

En la entrevista, también se pregunta sobre cómo ha influido la crisis en los PPA del sector eléctrico y se pide alguna recomendación para los grandes consumidores. Según Antonio, el tema de los PPA es algo que se trató en el webinar ya que es un tema de gran interés en época de crisis. Los precios de los PPA están condicionados por la evolución del precio spot y por la percepción de los precios en el futuro y de ahí la importancia de los reportes de previsiones de largo plazo que AleaSoft hace para los diferentes agentes del sector eléctrico sobre todo en el sector renovable.

Desde mediados del año pasado este precio ha venido cayendo, pero, a raíz de la llegada de la epidemia, en la segunda mitad de marzo y la primera de abril tuvo un desplome, sobre todo por la incertidumbre de la magnitud de la pandemia a nivel internacional. Una vez pasó esta etapa de mayor desconcierto los precios se recuperaron, pero tomando la senda de caída que llevaban. En las condiciones de los contratos, se ve también una tendencia a que tanto el horizonte como los volúmenes sean menores.

Para los grandes consumidores y especialmente para la industria electrointensiva esta es una buena oportunidad de tomar posición y comprar electricidad a medio y largo plazo con un precio más bajo. Como se publicó en febrero el Estado avalará a los grandes consumidores para facilitar la firma de PPA con instalaciones de generación renovable.

A continuación, la entrevista se centra en los modelos de AleaSoft, en cómo se han comportado ahora con la crisis y en si la inteligencia artificial funciona. En AleaSoft, tienen más de 300 modelos en explotación para realizar previsiones de precios de mercados eléctricos, demanda y todo tipo de producción renovable en todos los horizontes temporales, desde los próximos minutos u horas hasta 30 años de horizonte. Con la crisis, en la segunda mitad de marzo, tuvieron que emplear tiempo en el ajuste de los modelos. Pero más que los modelos en sí, lo que requirió ajustes fueron los escenarios de las variables que usan los modelos, que hubo que adaptarlos a la situación inédita de caída del consumo y de la actividad económica.

La metodología híbrida de AleaSoft combina una serie de métodos científicos de previsiones, principalmente regresión, modelos de Box Jenkins y redes neuronales recurrentes. Las redes neuronales son un subconjunto de “Machine Learning” que es una parte fundamental de la inteligencia artificial.

Todos estos métodos combinados en un núcleo denominado modelo Alea han demostrado una gran calidad y coherencia en el transcurso de más de 20 años de explotación en el sector de la energía.

Sin lugar a dudas se puede decir que la inteligencia artificial funciona, al igual que el resto de métodos científicos que combinan y que potencian el resultado final y la calidad de las previsiones.

Otro tema tratado en la entrevista son las futuras inversiones en el sector renovable y la posición en que se encuentra España en este nuevo contexto económico. El sur de España tiene el mayor potencial solar de Europa y sin lugar a dudas es el foco principal de inversiones a nivel europeo en producción fotovoltaica. En España el recurso eólico también es importante, así como el interés en desarrolladores e inversores por continuar aumentando la capacidad instalada con esta tecnología. En general hay una dilatada experiencia en tecnologías renovables con empresas punteras a nivel mundial y se unen los tres factores principales: recurso renovable, experiencia – tecnología e interés por parte de los inversores. Hay que agregar también la existencia de espacio disponible y acceso a la red para los parques además de una voluntad de facilitar la descarbonización en los planes del gobierno.

En el ránking de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), España aparece en el lugar 10 en capacidad renovable instalada con 55 GW. Esta capacidad representa el 50% de la capacidad de generación del sistema eléctrico español. A finales de febrero, entre la eólica y la solar ya había más de 110 GW de permisos concedidos, o sea, el doble de la capacidad renovable instalada, con otros 30 GW pendientes de resolución. A pesar de la crisis actual el apetito inversor no ha disminuido y en capacidad renovable España está en el top ten a nivel mundial tanto en eólica como en solar.

Dado que cada vez está más presente el papel que jugará el hidrógeno en la descarbonización de la industria y el transporte, en la entrevista también se plantean cuáles son las perspectivas.

Hace pocas semanas en AleaSoft se escribió sobre este tema del hidrógeno verde en el transporte y en la industria y su importancia en la descarbonización que se necesita alcanzar. Hay tres premisas de base. Primera, Europa importa a la semana 5 mil millones de euros en petróleo o derivados. Segunda premisa, en 30 años se pretende tener cero emisiones de gases contaminantes en el continente. Tercera premisa, almacenar electricidad renovable en las horas de sol y viento para generar la electricidad por la noche o en las horas de más consumo y poca generación renovable.

La producción, distribución y consumo masivo del hidrógeno verde es la piedra angular del futuro del sistema eléctrico y gasista de Europa. Con la producción de hidrógeno verde, Europa podrá dejar de importar gas o derivados del petróleo y pasar a exportar hidrógeno. Se cumplirá con los objetivos de descarbonizar el transporte y la industria y además se almacenará adecuadamente la energía renovable para convertirla en electricidad o hidrógeno según las necesidades del mercado eléctrico y gasista.

Por otra parte a la pregunta sobre qué consecuencias cree que tendrá la actual crisis en el desarrollo de la movilidad eléctrica en España y Europa, el entrevistado responde que la actual crisis está poniendo en una situación complicada al sector automotor. El cierre de la planta Nissan de Barcelona es un ejemplo. El consumo de coches está en mínimos históricos.

Esta situación es una oportunidad para desarrollar el transporte basado en el hidrógeno verde y que sea generalizado, o sea, terrestre, marítimo y aéreo. Desarrollo de vehículos e infraestructuras de recarga para el transporte de personas y mercancías.

El sector automotor es fundamental para el desarrollo de la industria, la tecnología y la creación de puestos de trabajo de calidad. Hay que hacer un gran esfuerzo ahora para reconvertir este sector pasando de motores de combustión fósil a motores eléctricos.

Por último, en la entrevista se pregunta sobre cómo debería articular la Unión Europea la llamada ‘recuperación verde’ de la crisis provocada por la COVID-19 y sobre dónde deben poner el foco las ayudas y préstamos que destinará Europa.

A esto el entrevistado responde que, como se planteó anteriormente, el foco debe ponerse en el consumo de energía verde, comenzando por el transporte que es el que consume la mayor parte de la energía contaminante. Gran parte de las ayudas deben dirigirse a la producción y consumo de transporte eléctrico. En una primera etapa de baterías y posteriormente de hidrógeno verde. El desarrollo de la generación renovable, la descarbonización y de la transición energética dependerá del uso masivo del hidrógeno verde en el transporte y en la industria.

Hay que fomentar que una gran parte del transporte que circule por las ciudades sea eléctrico. Ayudando con subvenciones y préstamos a las empresas y autónomos que transportan mercancías y personas. Todo el transporte de los organismos públicos debe ir cambiando a eléctrico.

