Los recintos feriales serán espacios seguros frente al COVID-19

jueves, 4 de junio de 2020, 12:28 h (CET) Para nadie es un secreto que, el impacto que ha tenido el COVID-19 sobre la sociedad, ha sido realmente enorme, obligando a cambiar de un instante a otro todo el esquema de interacción social. Las empresas especializadas en diseño, fabricación y montaje de stands, como por ejemplo Adam Expo Stand, aplicaran todos los protocolos sanitarios para seguir ofreciendo sus servicios con la máxima dedicación y profesionalidad en la nueva normalidad Por la naturaleza del negocio, uno de los sectores que ha recibido mayor impacto negativo por esta pandemia, es el de la promoción y comercialización de productos y servicios en recintos feriales.

Y es que esta es una gran herramienta, para conocer de modo efectivo, las necesidades de los clientes y promocionar muchos productos o servicios.

Es este el momento apropiado, para utilizar la innovación y creatividad en la organización de eventos y en el diseño de stands en recintos feriales como IFEMA Madrid, Fira Barcelona, Feria de Valencia, Bilbao Exhibition Centre.

Esto con el objetivo principal, de proporcionar distintas posibilidades a los clientes, para así continuar su actividad de forma adecuada, frente a la realidad que impone la COVID-19.

¿Cuál es el impacto de los recintos feriales en la economía?

Uno de los principales objetivos del uso de los stands feriales, es el de dar a conocer un nuevo producto o servicio, directamente a los potenciales compradores o clientes.

Esta estrategia permite tener una interacción directa, para conocer la aceptación del producto o servicio y las posibles mejoras a futuro.

No sólo se trata de los beneficios que obtienen las empresas al promocionarse, sino también las ganancias de las empresas organizadoras de ferias y congresos.

Obviamente, la implantación del distanciamiento social, a partir de la aparición del COVID-19, ha impedido mantener esa interacción en los stands publicitarios durante los últimos meses.

En este sentido, las empresas vanguardistas, han optado por hacer el uso de nuevas herramientas y estrategias, para la realización de eventos, de la mano con toda la experiencia que tienen las compañías organizadoras de eventos.

El objetivo es el de volver lo más rápido posible a la normalidad, en donde se pueda garantizar el ejercicio de la actividad económica, con todas las medidas necesarias para la seguridad del personal y de los clientes.

¿Cómo deberá ser el diseño de los recintos feriales?

El principal temor que se encuentra latente en la población, en especial con la vuelta a la normalidad, es el de los posibles rebrotes de COVID-19.

Por esta razón, es muy importante tomar ciertas medidas, que garanticen el distanciamiento social en la cotidianidad, aparte del uso de la tecnología y otras cuestiones de interés.

En estos momentos, ya son muchas las empresas que se encuentran promocionando todos sus productos o servicios, basados en tecnología novedosa, para establecer medidas de control en masa frente al coronavirus.

Así que la reapertura de los stands para ferias y eventos, debe estar basada en la aplicación de los más estrictos controles sanitarios.

Uno de los aspectos fundamentales, es mantener el distanciamiento social, para lo que puede utilizarse distintas estrategias.

El uso de las mamparas acrílicas, funciona como una buena medida para evitar así, la interacción directa entre las personas en los stands, así como también las líneas de señalización, para limitar el acercamiento indebido de las personas.

Es importante además, contar con un diseño de stand adecuado, para garantizar una correcta circulación del aire y evitar la acumulación de partículas contaminantes en su interior.

Los diseños más novedosos, se encuentran a la orden del día, para lograr consolidar la nueva normalidad.

Stands feriales y tecnología

Uno de los grandes aliados en la lucha contra el nuevo coronavirus, es el uso de la tecnología. Esto ha sido fundamental, para lograr salvar vidas en centros asistenciales.

Pero, la tecnología logra ir mucho más allá en esta lucha y así aparecen los nuevos stands de diseño, que traen muchos beneficios.

En este momento, uno de los productos tecnológicos más solicitados, es el medidor de temperatura corporal manual, el cual se utiliza para determinar si una persona se encuentra en estado febril, antes de ingresar a algún espacio. En este caso, sería el recinto ferial.

También se pueden utilizar sensores para medir el aforo de un espacio. De manera que es posible establecer la cantidad de personas, que pueden circular en determinada área.

Este sensor indica rápidamente, cuando el espacio ha sido copado, para evitar así la acumulación indebida de personas.

El uso de las lámparas de rayos UV, también comienza a hacerse más común. Su aplicación en el caso de los stands, debe ser de una lámpara por cada cubículo, para controlar los virus y bacterias en las zonas, en donde exista una mayor movilidad de personas.

Las empresas especializadas en diseño, fabricación y montaje de stands, como por ejemplo Adam Expo Stand, aplicaran todos los protocolos sanitarios para seguir ofreciendo sus servicios con la máxima dedicación y profesionalidad en la nueva normalidad.

Perspectivas futuras: Recintos feriales y COVID-19

Sin duda alguna, los recintos feriales son una parte fundamental de la economía española, por lo que ya se tiene programado para los próximos meses, el reinicio de las ferias comerciales, con todas las medidas para proteger a los clientes, de posibles contagios con el COVID-19.

Realmente, el control de la propagación del virus, depende en gran medida, del acatamiento de las normativas establecidas, por parte de las personas.

Pero esto, puede hacerse mucho más sencillo y llevadero, si se utilizan herramientas accesorias para controlar puntos críticos.

La aparición de la pandemia causada por el coronavirus, ha causado modificaciones de todos los aspectos de la vida, a lo que no han escapado las actividades en los complejos feriales. Pero esto puede ser superado, tan sólo atravesando un proceso de adaptación, que beneficie realmente a todos.

La clave del éxito estará, en inculcar mucha conciencia a todos los cuidados, que deben hacer frente a esta enfermedad emergente.

Y cuando se trata de diseño de stands en recintos feriales como IFEMA Madrid, Fira Barcelona, Feria de Valencia, Bilbao Exhibition Centre, la incorporación de herramientas novedosas, favorecerá la puesta en marcha de la actividad ferial.

Es un momento de profundo cambio, donde la adaptación y la innovación serán fundamentales, para lograr salir airosos de esta situación y reactivar el aparato económico del país.

