Dataprius, el almacenamiento en la Nube para empresas, redobla infraestructuras y servicios tras el Covid

La empresa tecnológica Dataprius, es una excepción al haber salido claramente reforzada tras el período de confinamiento. La facilidad con que sus clientes pasaron al teletrabajo fue la clave del éxito. Todas las empresas clientes de Dataprius continuaron la actividad con sus documentos sin apenas modificar su dinámica de trabajo. La apuesta por un sistema en la Nube les había preparado para esta eventualidad. La intensidad de uso del sistema ha llevado a redoblar infraestructuras de esta plataforma Cloud En todas las empresas, el confinamiento ha supuesto una inmersión en el teletrabajo.

Para todas aquellas empresas que ya usaban Dataprius, pasar al teletrabajo con los documentos en su actividad diaria ha sido algo trivial, tan solo había que instalar al aplicación en los ordenadores de casa y trabajar igual que en la oficina. Lo mejor de todo, es que esto no solo afectaba a los empleados de la empresa, también a sus clientes, que por otro lado han realizado un uso intensivo del sistema transfiriendo y accediendo a sus documentos con la plataforma.

Trabajar desde cualquier lugar es tan solo una de las ventajas de un sistema de documentos en Cloud.

Ahora, todas las empresas son conscientes de que los sistemas en la Nube no solo liberan del uso de servidores o discos físicos en las oficinas, es que realmente liberan de las propias oficinas.

Durante las dos primeras semanas de confinamiento Dataprius incrementó su uso en tasas cercanas al 400%. Esta situación llevó a los técnicos del sistema a realizar ampliaciones en sus infraestructuras para dar continuidad al servicio. Como buen sistema en Cloud, sus infraestructuras son ampliables sobre la marcha. Los cambios además se realizaron sin corte alguno del servicio, aunque el departamento técnico se vio forzado a interminables jornadas de hasta 16 horas de trabajo.

El enorme incremento de la actividad se debió a dos factores:

- Las empresas que ya eran clientes de Dataprius incrementaron sus usuarios y capacidades de almacenamiento. En muchos casos esto ha supuesto un adiós definitivo a todos esos archivos almacenados en dispositivos físicos que estaban en las oficinas pero que por diversas razones no se habían subido aún a la plataforma.

- Más de 60 empresas se adhirieron a la oferta de Teletrabajo gratuito por dos meses que se ofreció desde Dataprius como ayuda contra el Covid.

En el momento actual de la desescalada ya se pueden extraer algunas conclusiones importantes.

La resiliencia de un sistema en Cloud no tiene parangón con ninguna alternativa que use almacenamientos físicos o locales

En esto no había precedentes. Hasta los que hace poco eran reticentes al uso de un sistema centralizado en Cloud como Dataprius, ya reconocen que realmente los documentos están más cerca de ellos si residen en la Nube, las dificultades por las que han pasado intentando trabajar desde casa han mitigado todas las dudas.

El concepto de la oficina como centro de trabajo ha perdido su significado en apenas dos meses

En el mundo digital no tiene ya sentido que la información esté vinculada a un lugar físico. Se prevé incluso una crisis en el sector inmobiliario de las oficinas. La experiencia ha modificado la dinámica laboral de muchas compañías que ya piensan en que muchos empleados sigan siempre con el teletrabajo e incluso trasladar sus sedes a lugares más económicos o funcionales.

Que un sistema sea escalable, hasta el punto de atender a un incremento de uso de un 400% adicional solo es posible si se tienen medios físicos hiper-dimensinados y conexiones a Internet de gran capacidad, justo los cuellos de botella de todas esas empresas que no estaban preparadas para la eventualidad.

Incremento de las infraestructuras de Dataprius Cloud

La plataforma ha implementado ocho nuevos servidores en su red de nodos de servicio, tradicionalmente servidores Linux que con tecnología propia pueden trabajar de forma similar al modelo de Netfix.

Estas nuevas infraestructuras ya funcionarán de forma permanente, aunque fueron instaladas en un momento de necesidad acuciante. Las nuevas infraestructuras incrementan su capacidad en las redes que proporcionan servicio desde Amsterdam y Frankfourt, hay que recordar que con Dataprius la información nunca sale de Europa y por eso firman tranquilamente los contratos RGPD con sus clientes.

Las cuentas para las empresas son desde 2 hasta 8.000 usuarios, pudiendo crearse en menos de cinco minutos, tras la solicitud que se puede realizar desde la web de la plataforma. Este espectacular rango de disponibilidad queda aún más garantizado tras las pasadas eventualidades y la ampliación de sus nodos de servicio.

El sistema ha salido muy reforzado tras esta experiencia. No solo por su ampliación, también por la capacidad adquirida a nivel técnico que permite disponer de servidores de reemplazo en apenas una hora. Reemplazar en lugar de reparar ante cualquier tipo de incidencia es mucho más eficiente cuando los propios medios están en la Nube.

Web: https://dataprius.com