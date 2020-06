El mejor momento para introducirse en la Bolsa, por Bolsa24.net Comunicae

miércoles, 3 de junio de 2020, 15:48 h (CET) En un momento de crisis mundial como el actual, es cuando se pueden encontrar las mejores oportunidades bursátiles. Bolsa24.net, portal especializado en mercados bursátiles, desvela las claves de este fenómeno El mundo económico, con motivo de la pandemia por el Covid-19, ha experimentado un durísimo golpe, un impacto bajo su línea de flotación de los más graves que se puedan recordar. Cuando los mercados sufren esta debacle y la volatilidad se apodera del parqué, los inversores saben que es el momento de conseguir las mejores oportunidades.

La inversión como forma de ahorro eficiente

Cuando las entidades financieras no ofrecen tipos de interés con el que poder poner a salvo los ahorros frente a la devaluación que somete el tiempo a los pasivos, los inversores buscan soluciones con las que poder poner su dinero a buen recaudo. Es cuando muchas personas se interesan por el universo inversionista de la bolsa. Los expertos coinciden en que dejar los ahorros inmóviles en las cuentas de ahorro es una práctica sumamente ineficiente, que no actualiza el valor del dinero con el paso del tiempo, sino todo lo contrario.

La crisis representa oportunidades

Aunque no todo el panorama actual es adverso, muchos se centran en la parte del vaso medio lleno. El ideograma chino de 'crisis' se compone de dos palabras: problemas y oportunidades. Los inversores experimentados saben que una crisis como la que ocupa al mundo en la actualidad, representa una gran oportunidad para conseguir incrementar sus carteras con valores a precios de ganga. Comprenden la importancia coyuntural y no desaprovechan las oportunidades que se les presenta, sondeando sin descanso los índices en busca de las mejores ofertas del día.

La información es poder

Contar con fuentes de información fiables y solventes agiliza sobremanera el tiempo que se debe dedicar a la búsqueda de los mejores valores al mejor precio, de ahí que plataformas como Bolsa24.net, hayan aumentado de manera considerable el número de visitas en los últimos meses. En este portal informativo especializado en todo lo relacionado con el parqué bursátil, ofrece interesantes análisis de valores, además de guías sobre cómo comprar acciones sin comisiones.

La inversión es la mejor forma de ahorrar

"El dinero que se queda inmóvil, acaba desapareciendo con el transcurso del tiempo, de ahí que haya que ponerlo a trabajar cuanto antes, para que el tiempo y el interés compuesto hagan su trabajo y actualicen el valor de lo ahorrado, pudiendo llegar a multiplicarlo. En nuestro portal ofrecemos información de gran valor para el inversor avanzado e incluso para el neófito en esta materia. En Bolsa24.net podrán obtener las mejores 'tips' de inversión con las que identificar las mejores oportunidades de inversión del día, así como comparativas sobre cuáles son las mejores plataformas de inversión con las que poder poner a trabajar su dinero en las principales bolsas del mundo. Hasta hace poco, adentrarse en la inversión bursátil es algo que echaba para atrás a muchas personas, pero que gracias a plataformas como la nuestra, han animado a muchos inversores a dar el paso y descubrir este apasionante mundo" concluyen desde Bolsa24.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.