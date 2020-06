Carretillas TR propone consejos de seguridad para los profesionales del sector logístico en Fase 1 Comunicae

miércoles, 3 de junio de 2020, 13:12 h (CET) Los trabajadores del sector de la logística, por su papel en la cadena de suministro, llevan a cabo muchos contactos, a lo largo de un día, La situación sanitaria de los últimos meses, marcada por el riesgo de propagación del coronavirus, ha provocado que las empresas se vean obligadas, de forma ineludible, a adaptarse al nuevo escenario, e intensifiquen sus medidas de seguridad. “La integridad y la salud de los empleados, así como de los clientes, tiene que ser una prioridad, en estos momentos. Ser rigurosos y prudentes es esencial para que la actividad económica transmita la confianza necesaria para recuperar el pulso. En Carretillas TR lo tuvimos claro desde que llegó la pandemia y se declaró el estado de alarma”, afirma el responsable de Servicios de Carretillas TR, Jaume Ballester.

Si bien la tendencia de la curva de transmisión del coronavirus ha ido disminuyendo en las últimas semanas, y parece que la desescalada está produciendo, en términos generales, unos efectos sociales positivos, no se puede bajar la guardia. “Estamos inmersos en un proceso de desconfinamiento progresivo, en el que las restricciones y las recomendaciones son cambiantes, y en el que es necesario mantenerse bien informado. Sea como sea, además, y a pesar de los avances, el coronavirus ha dejado, a su paso, un nuevo contexto social muy distinto, que provoca que desde el sector empresarial mantengamos unas medidas de seguridad precisas”, explica Ballester.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que los trabajadores del sector de la logística, por su papel en la cadena de suministro, llevan a cabo muchos contactos, a lo largo de un día, sobre todo aquellos perfiles profesionales relacionados con el transporte de todo tipo de mercancías. La Fase 1 permite que se adentren en las instalaciones y las oficinas de otras empresas, siempre que mantengan las respectivas prevenciones. Ahora bien, lo mejor es evitar los lugares de concurrencia de un gran número de personas, y minimizar los contactos físicos. En el momento del reparto, por otro lado, es imprescindible guardar las distancias interpersonales, preferiblemente de 2 metros.

No hay que olvidar tampoco el uso de equipos de protección individuales, con mascarilla, guantes y gel hidroalcohólico. Éste último es un producto muy interesante para higienizar las manos, donde se localiza uno de los focos de propagación del coronavirus. La protección, pero, tiene que extenderse también a la maquinaria y la mercancía que se transporta. “En esta línea, en Carretillas TR hemos aplicado unos serios protocolos de actuación, que implican la desinfección de cualquier carretilla, transpaleta o máquina que llegue a nuestras instalaciones, o bien que ya se prepare para ser comercializada”, explica Ballester.

Aunque la desescalada siga progresando, pues, se hace necesario recordar el elevado grado de exposición de algunos trabajadores del sector. Desde Carretillas TR, una empresa centenaria que ya ha superado otros episodios pandémicos, como la Gripe de 1918, se aconseja, por consiguiente, no relajar las protecciones, por lo que a la seguridad respecta. “Los trabajadores y los clientes son parte esencial de nuestro éxito, y tenemos que cuidar al máximo de su bienestar. Sabemos que la actividad económica no tiene que parar, y que podemos hacer que siga funcionando, durante las próximas semanas, sin caer en un exceso de confianza en las condiciones de seguridad que podría ser muy perjudicial para la economía. La precaución de hoy es la victoria del futuro”, concluye Ballester.

