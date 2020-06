Líderes de diferentes sectores analizan junto a Opinno los desafíos del mundo post Covid-19

El informe de Opinno RESTART se identifican entre otras tendencias la desconfianza masiva, que obliga a reinventar la forma de comunicar; el patriotismo industrial que supone fabricación local y el consumo de proximidad; y la economía del propósito, donde el compromiso, la misión y los valores van a ser clave para la competitividad de las empresas La desconfianza masiva, el patriotismo industrial y la economía del propósito -compromiso- serán alguno de los rasgos diferenciales del mundo post Covid-19, de acuerdo con las conclusiones de un webinar organizado por la firma global de innovación Opinno, en el que participó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a directivos de grandes empresas y consultores internacionales.

El mundo post Covid-19 plantea no pocos desafíos a los ciudadanos, la sociedad, las empresas, las instituciones y también los políticos. Los ponentes destacaron que la crisis ofrece una oportunidad como sociedad para minimizar las diferencias y encontrar los puntos de acuerdo. Todos coincidieron en que aprender de la experiencia, salir adelante, aprovechar la oportunidad y eso pasa por dos procesos que no tienen vuelta atrás: la sostenibilidad y la digitalización.



“La crisis nos ofrece una oportunidad como sociedad - afirmó el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida - volver a los básicos y unirnos para luchar y salir adelante todos, minimizar las diferencias y encontrar los puntos de acuerdo. La sociedad va a exigir a los políticos altura de miras y capacidad de buscar puntos de encuentro”. Según Martínez-Almeida “la pandemia se ha cebado con las grandes ciudades y al final nuestras fortalezas han sido nuestras debilidades. Sin embargo, el problema no es de las grandes ciudades sino de asumir que tenemos que aprender de la experiencia, salir adelante, aprovechar la oportunidad y eso pasa por dos procesos que no tienen vuelta atrás: la sostenibilidad y la digitalización”.

Tres nuevas tendencias

Tommaso Canonici, Founding Partner & Managing Director Opinno Europe, destacó que “las empresas que tendrán éxito en el largo plazo no serán las que mejor gestionan esta crisis, sino las que mejor se adapten y sepan aprovechar las oportunidades”. Canonici citó como nuevas tendencias tres de las que se recogen en el informe de Opinno RESTART 10 Tendencias post-covid19: la desconfianza masiva “y esto obliga a reinventar la forma de comunicar. La reputación de marca y tecnologías como el blockchain que serán una auténtica revolución”. La segunda es el patriotismo industrial que supone fabricación local y el consumo de proximidad, “todo apunta a que va a ver una reindustrialización de España y Europa y para esto necesitaremos el compromiso del sector público y privado”. La tercera es la economía del propósito “y el compromiso, la misión, los valores van a ser clave para la competitividad de las empresas”. Opinno recomienda rediseñar la experiencia 360 de los clientes, empleados, proveedores y accionistas, apostar por la onmicanalidad total, y reinventar la comunicación y la venta digital y transformar la organización.

Sostenibilidad y digitalización

Durante el webinar se señaló también que el futuro exige humildad, cercanía, empatía, liderazgo, trasparencia y generación de confianza. Asimismo, varios de los ponentes destacaron que hay tendencias que se han acelerado, en particular la digitalización, “en términos de dónde compramos, qué compramos y cómo pagamos, donde la seguridad en todo el flujo de la transacción es clave”. La elección de dónde se compra es relevante, “y los comercios deben ofrecer una experiencia más simple, integrada y fácil, integrando a jugadores que tradicionalmente estaban separados”. Otra tendencia clave es la inclusión financiera “que exige la colaboración de la sociedad, las empresas, el gobierno”. La industria financiera jugará un papel fundamental en recuperación económica.



Liderazgo y capital humano

Finalmente, Antonio Nuñez, senior Partner de Parangon Partners y co-autor de "El líder ante la innovación" destacó que esta crisis está enseñando lo mejor y lo peor del liderazgo y va a deparar mejores líderes, con ganas, más preparados, con experiencia en crisis, con más flexibilidad, más receptivos y con más valores. Para Núñez, la dirección requiere un liderazgo fuerte, integrador, con capacidad de motivar, de inspirar y de unir a las personas. Tener una visión estratégica a largo-medio plazo pero revisable a corto plazo. Flexibilidad y gestión del cambio. “El CEO -dijo- debe ser competitivo, eficiente, resiliente, muy orientado a resultados gestionando crisis. Tiene que ser un líder colaborador, innovador, creativo, transformador digitalmente, con gran capacidad de comunicación y capaz de conciliar el trabajo con la vida familiar y personal.” Nuñez concluyó afirmando que “viene un entorno competitivo donde va a triunfar no solo el que encuentre las oportunidades, sino el que esté muy cerca de su cliente y el que cuide a su gente y al talento. Mi consejo es rodearse del mejor equipo posible, dedicar tiempo a tu gente y pensar en el equipo que vas a necesitar en el futuro”.