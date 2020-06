El Covid-19 impulsa la demanda de viviendas con terraza o estancias al aire libre según Mudanzas Roy

Ante la contingencia sanitaria actual han surgido nuevas tendencias para los hogares: viviendas con terraza, galería para el trabajo en casa o estancias al aire libre El confinamiento ha llevado a las personas a pasar más tiempo dentro de sus hogares. Y, después de tantos días de cuarentena, pareciera que los espacios se quedan cada vez más pequeños, sobre todo si hay niños en casa. Por esta razón, ha aumentado la demanda de pisos que cuentan con terraza, espacios exteriores y alejados de la ciudad. Las empresas dedicadas a las reformas en Madrid y el sector inmobiliario serán las más beneficiadas terminando la contingencia.

Ha surgido la necesidad de espacios abiertos en las viviendas. Además, por el tiempo que se pasa en casa, es normal que se busquen espacios con mejor iluminación natural y ventilación.

Un hogar con distribución flexible

La realidad es que la distribución de las habitaciones en el hogar no suele ser la más óptima. Lluís Comerón, quien es presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), hace una observación interesante: "tenemos viviendas pensadas para padres y abuelos, diseñadas para funcionamientos de una sociedad que eran distintos antes del Covid-19. Permanecer en casa está haciendo darse cuenta de ello y poner la atención en cuestiones como si entra la luz de forma suficiente o no, si llega el sol, si hay ventilación cruzada y se está dando valor a tener espacios como balcones, terrazas o galerías".

Por el tiempo que se pasa fuera del hogar, la atención prestada a esos detalles era mínima. Es por ello que la distribución no es flexible: se puede dormir, comer y ver televisión, pero no hay áreas para trabajar, convivir o jugar. Es momento de que se tome la cuarentena de manera positiva, iniciando ese proyecto de reforma que se venía aplazando desde hace tiempo: un par de ventanas adicionales, una galería, una terraza, etc.

Citando nuevamente a Lluís Comerón, "antes de esta crisis sanitaria ya estábamos bastante atrás con respecto a otros países en aspectos de acondicionamiento. Se necesita una renovación de la vivienda de un 3% anual y en España estamos en el 0,2%".

Cambios en las necesidades de vivienda a través de los años

A principios del 1900, las fachadas de los edificios incorporaban por norma un pequeño balcón y, para las décadas de los 60’s y 70’s, estuvo de moda la construcción de terrazas en los hogares. Sin embargo, para la década de los 80’s, las terrazas fueron eliminadas para ganar espacio en los interiores (cocina, cuarto de baño, recámaras). Pero, ahora, en pleno 2020 y con la contingencia actual, la tendencia vuelve.

Se han realizado diversos estudios para entender un poco las condiciones en las que se vivirá después de la crisis sanitaria generada por el Covid-19. Entre estos estudios, destaca el liderado por un grupo de inmunólogos y epidemiólogos de la Universidad de Harvard, quienes señalan que, con el objetivo de mitigar la posibilidad de que resurja la infección, sería necesario, a partir de ahora y hasta que se tenga una vacuna o un tratamiento efectivo, periodos intermitentes de confinamiento.

Es por ello que se hace bueno considerar el inicio de las reformas en el hogar. Es una forma de ganarle tiempo al tiempo y que, en caso de seguir requiriendo periodos de confinamiento, sea más llevadero. Es momento de convertir el hogar en una estancia para toda la familia, un lugar para trabajar, divertirse y descansar por igual.