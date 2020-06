En junio, Beltone cierra el círculo de la familia Amaze Comunicae

miércoles, 3 de junio de 2020, 10:20 h (CET) Con la introducción de tres nuevos modelos, para completar la demanda de los pacientes en todos los sentidos, gracias la introducción de modelos con bobina de inducción magnética y conectividad universal en espacios públicos, y reduciendo el tamaño de determinados modelos RIE. Además, Beltone lanza también la línea Boost Ultra (otros dos modelos) con nuevas prestaciones para pacientes con pérdidas severas o profundas Después del lanzamiento de Amaze, en el último tramo de 2019, Beltone completa en junio de 2020 la familia de la que, probablemente, sea la mejor gama de audífonos del mercado. “Corresponde reemplazar con modelos Amaze la totalidad de la gama anterior de Trust”, explica Manuel Yuste, director de producto de Beltone.

De esta manera, Beltone cierra el círculo de la gama Amaze, extendiendo sus prestaciones a todos los formatos de audífonos (seis modelos nuevos), e incluso añadiendo algunas prestaciones extra, como la inclusión de la bobina de inducción magnética como tercera forma de conectividad añadida a la radiofrecuencia y a los protocolos bluetooth.

Amaze, mejor para los audiólogos

En cuanto a las prestaciones de Amaze, “fundamentalmente, los audiólogos nos transmiten la calidad de sonido que aporta a sus pacientes, la facilidad de la adaptación, puesto que los pacientes no necesitan apenas ajustes posteriores, y la conectividad en todos los modelos, por pequeños que sean, incluidos también, y sin dispositivos intermedios, además de la gama Apple, modelos de smartphones Android con conectividad ASHA”, sigue Yuste.

Amaze, mejor para los pacientes

En cuanto a los pacientes, en un estudio reciente, el 95% de los entrevistados prefirió Beltone Amaze para escuchar música, frente a otros audífonos de la competencia. Comparando la calidad del sonido transmitido desde la televisión con otros audífonos de la competencia, el 71% de los oyentes prefirió Beltone Amaze*. Y, al comparar con otros audífonos de la competencia que transmiten desde iPhone, el 64% de los oyentes se decantó por la calidad de sonido de Beltone Amaze*

Los nuevos modelos RIE de Amaze

Beltone va a completar la familia Amaze con la introducción de un Mini RIE (Receiver-in-Ear), con pila 312 (Modelo 63). “Es un RIE de menor tamaño que el recargable, con el que responden a los requerimientos de aquellos pacientes que solicitaban a los audiólogos un formato más pequeño”, explica Yuste. Este Modelo 63 viene a sustituir al modelo anterior de Trust, ahora en Amaze. Además, Beltone lanza también el RIE de pila 13 con la prestación adicional de la bobina de inducción magnética (Modelo 64 Telecoil).

Los nuevos modelos BTE de Amaze

Beltone también extiende la familia Amaze al formato de audífonos retroauriculares BTE (Behind-The-Eear). Así, están disponibles también en el mercado un mini BTE, pila 312 (Modelo 66), un BTE estándar pila 13 (Modelo 76) y un BTE Power, pila 13 (Modelo 86).

Por último, en los modelos de audífonos hechos a medida del canal auditivo del paciente, en los formatos ITC, ITE y MIH, Beltone va a incluir también la opción de adquirirlos con bobina de inducción.

La ventaja de contar con bobina de inducción entre las prestaciones del audífono es que se trata de una forma de conectividad universal, puesto que capta la señal de cualquier bucle de inducción magnética, un sistema que están potenciando el Ministerio de Sanidad o asociaciones como FIAPAS, por ejemplo, y que permite al usuario conectarse con la señal de un cine, de un teatro o de cualquier espacio público, como aeropuertos o estaciones de tren o autobús, en el caso de haber transmisión.

También nuevos modelos super power Boost Ultra

Las últimas tecnologías introducidas por Beltone llegan también en abril a nuevos modelos super power para personas que padecen hipoacusia severa o profunda. Con el lanzamiento de Boost Ultra, Beltone amplía las prestaciones en cuanto a calidad de sonido y conectividad a estos pacientes con dos modelos nuevos: un retro super-power pila 13, con codo metálico, para perdidas severas (Modelo 86), un retro super-power con pila 675 con codo plástico para pérdidas profundas (Modelo 95).

Gracias a la conectividad de Boost Utra, las personas que padecen pérdidas severas o profundas pueden usar, por ejemplo, herramientas de video-chat. El uso de transmisión directa y FaceTime para las conversaciones telefónicas proporciona un promedio de un 70% más de comprensión del habla* que el uso de un teléfono acústico. Para estos pacientes, puede marcar la diferencia entre el uso exitoso del teléfono y el no uso del teléfono en absoluto.

Beltone Boost Ultra está diseñado ergonómicamente para que quede bien colocado detrás de la oreja, es cómodo de llevar y está disponible en una amplia gama de colores, para ajustarse a las necesidades, preferencias y estilo de los usuarios. Los audífonos están protegidos por dentro y por fuera con HPF80 NanoBlock™, un revestimiento especial que proporciona la máxima protección contra la humedad y la suciedad.

*Jespersen et al, 2018

* Speech Intelligibility Benefits of FaceTime, Jespersen and Kirkwood, 2015.

