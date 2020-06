Ágatha Ruiz de la Prada encuentra de nuevo el amor tras su ruptura con Luis Miguel Rodríguez Una situación muy delicada en la que Ágatha ha estado de lo más preocupada por él Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 3 de junio de 2020, 09:40 h (CET)

Hace unos días, Ágatha Ruiz de la Prada participaba en un desayuno virtual organizado por Citroën y confesaba lo que su ex, Luis Miguel Rodríguez, había dicho recientemente: no puede estar sola.



Dicho y hecho, este miércoles nos hemos despertado con la portada de la revista ¡HOLA! donde vemos que la diseñadora ha vuelto a encontrar el amor en esta cuarentena.



El afortunado no es otro que Luis Gasset, un ejecutivo internacional, que se ha instalado en nuestro país para ejercer de director general de la casa de subastas de arte y joyas Ansorena.



Una relación que se habría fraguado en mitad de la pandemia de COVID-19 como asegura la citada publicación. La pareja se habría conocido por amigos en común y la chispa del amor habría saltado tras el ingreso de Luis por culpa del coronavirus.



Una situación muy delicada en la que Ágatha ha estado de lo más preocupada por él. Una nueva relación que deja atrás la historia de idas y venidas con Luis Miguel Rodríguez, el dueño de desguaces La Torre.

