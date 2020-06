Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, clausurará esta primera edición de Virtual South Summit Comunicae

martes, 2 de junio de 2020, 16:25 h (CET) South Summit e IE University celebrarán el próximo miércoles (15h) el último de sus Virtual South Summit centrado en Fintech, un encuentro que reunirán a corporaciones líderes como BBVA, Banco Sabadell, Google, Mutua Madrileña, Accenture, Telefónica, Bankia, Mastercard o VISA; así como inversores procedentes de fondos de referencia mundial como DN Capital, Northzone, id8 Space, Accel Partners, Mosaic Ventures, Golden Gate Venture o Softbank Virtual South Summit centrado en Fintech tendrá lugar el próximo miércoles 3 de junio a las 15h y, de momento, cierra esta primera edición será el último de los seis encuentros organizados por South Summit e IE University, creados con el objetivo de reactivar el ecosistema de la innovación mundial ante el reto sin precedentes que se está viviendo.

El encargado de clausurar esta primera edición será Carlos Torres Vila, Group Executive Chairman de BBVA, quien compartirá sus opiniones sobre los nuevos desafíos en torno a la banca y la tecnología financiera en este nuevo mundo post-Covid y el importante papel de la sostenibilidad. El encuentro contará también con una ponencia de Adam Kostyal, Senior VP y Head of European Listings en Nasdaq, la segunda bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de Estados Unidos.

Además, participarán corporaciones líderes, que apuestan por la innovación abierta vía startup como BBVA, Banco Sabadell, Google, Mutua Madrileña, Accenture, Telefónica, Bankia, Mastercard o VISA; así como inversores procedentes de fondos de primer nivel internacional como DN Capital, Northzone, id8 Space, Accel Partners, Mosaic Ventures, Golden Gate Venture; y Softbank.

Se han hecho os challenges que han dado paso a la competición

Durante cada uno de los Virtual South Summit se ha celebrado una Startup Competition con pitches virtuales y con Q&A de un jurado. En el encuentro del próximo miércoles participarán ocho proyectos sectoriales, elegidos entre los más de 160 presentados a la competición:

- AAZZUR (Alemania): plataforma que permite a bancos, aseguradoras y empresas de servicios financieros ofrecer servicios personalizados a sus clientes permitiéndoles generar, ampliar y monetizar todas sus ofertas financieras en un solo lugar.

- COINMOTION (Finlandia): ofrece a consumidores y vendedores una plataforma para el uso de bitcoin y otras criptomonedas que, además, permite un entorno más libre e inspirador para que las empresas y los consumidores puedan operar e invertir.

- COINSCRAP (España): ayuda a las instituciones financieras a comprender mejor las verdaderas necesidades financieras y patrimoniales de sus clientes mediante el uso de inteligencia artificial y machine learning para categorizar, analizar y predecir las próximas transacciones.

- DERIVEUM (Bulgaria): nueva clase de garantía para dar servicio a los mercados de canje de créditos, reduciendo la inversión, impulsando la estabilidad financiera y el crecimiento económico y permitiendo a los usuarios gestionar mejor sus inversiones.

- SINGULARCOVER (España): plataforma que permite a las pymes adquirir un producto adaptado y asequible en un proceso rápido y sencillo, proporcionando al cliente una oferta personalizada de acuerdo con la mejor solución de seguros disponible.

- STABLETON FINANCIAL (Suiza): market place dirigido a inversores cualificados y asesores financieros que buscan acceso a fondos de retorno absoluto de primera clase así como fondos de cobertura, startups, préstamos alternativos y bienes inmuebles.

- TAIGER (Singapur): está ayudando a las organizaciones a optimizar su eficiencia operativa mediante la automatización de tareas cognitivas complejas con la ayuda de soluciones avanzadas de inteligencia artificial de acceso y extracción de información.

- VEXI (México): emite, opera y procesa tarjetas de crédito para la población joven no bancarizada con la misión de hacer el crédito accesible, a través de un on boarding 100% digital y una experiencia de cliente personalizada y cercana.

Entre las candidaturas presentadas sobre todo destacan las iniciativas especializadas en Electronics, Digital & Apps, Blockchain, Machine Learning, Inteligencia Artificial y, en menor medida, APIs & Enablers. Un 81% de las participantes son emprendedores en serie, aseguran haber lanzado ya al menos otra startup más y más del 70% tienen un origen internacional, proceden de más de 35 nacionalidades distintas, sobre todo destacan aquellos creados en países como México, Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, Argentina, Francia, Alemania, Israel e Italia.

Los parámetros que se han tenido en cuenta en el proceso de selección de startups participantes en este encuentro han sido la innovación del proyecto, su escalabilidad o la capacidad interna para crecer, el equipo de profesionales y el interés de inversión que pueda generar.

La ganadora de cada uno de los Virtual South Summit será una de las cien finalistas de South Summit 2020, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en Madrid. Como finalistas, las startups podrán dar a conocer sus proyectos ante más de 1.100 inversores internacionales y corporaciones de todo el mundo en búsqueda activa de innovación accediendo así a múltiples oportunidades de negocio.

El de Fintech será el sexto y último Virtual South Summit organizado por South Summit e IE University. El anterior, celebrado la semana pasada, giró en torno a la sostenibilidad y la ganadora de la competición de startups fue la brasileña Biosolvit. El primer encuentro, en el que la ganadora fue la española Medicsen, se centró en Health & Wellbeing, el segundo cuyo tema fue Connectivity & Data tuvo como ganadora a la holandesa Aircision; em el tercero, centrado en Mobility, la triunfadora fue la alemana Blickfeld; y el cuarto, centrado en EdTech, el galardón lo recogió la española Gamelearn.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.