El Racó de L' Albert arrasa con sus embutidos y tapas variadas en Nou Barris en la Fase 1 Comunicae

martes, 2 de junio de 2020, 14:52 h (CET) Tras iniciar la desescalada son muchos los bares y restaurantes que están atendiendo a un número importante de personas a diario Un ejemplo de ello, es el Racó de L´Albert. Cafetería-Bar-Vermuteria-Restaurante pequeñito y con encanto..., desayunos, comidas, tapas, pizzas, torradas, copas y en breve música en directo por las tardes...que ofrece una amplia selección gourmet de tapas variadas, jamón Ibérico y quesos cuyo deleite es difícil de explicar.

Situado en la plaça de Pau Caudel, 6 en el distrito de Nou Barris de Barcelona.

En los últimos años el Racó de L´Albert se ha convertido en uno de los lugares más prestigiosos de barrio en la ciudad condal. No hay mejor publicidad que la recomendación directa de los comensales, y ésto es lo que ha ocurrido en este lugar ahora tan demandado por un sinfín de personas que regresan de forma reiterada y no les importa hacer cola para disfrutar de la calidad y el servicio que el lugar ofrece

Entre los platos más destacables del restaurante El Racó de l'Albert hallarás una amplia variedad de tapas hechas del día y con productos frescos y de proximidad.: Pizzas, Cocas de Recapte, Bocatas frios y calientes, Tapas exquisitas, Vermouts, Aperitivos. Sus diferentes maneras de cocinar los caracoles, así como sus excelentes paellas y fideuás son motivo de los mejores elogios.

Sin obviar los ricos postres caseros, se recomienda acabar con alguno de los cócteles que los ‘barmen’ del restaurante El Racó de l’Albert preparan con estilo. Y si se toma, en verano, en su terraza exterior, es el no va más. Es ideal también para celebraciones de amigos, familiares o empresa. ¿Quien se lo va a perder?

Es sin duda uno de los lugares más animados animados y demandados tanto de día como en las cenas en Nou Barris y cercanías.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.