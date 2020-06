Check Point Software Technologies anuncia sus resultados financieros del primer trimestre de 2020 Comunicae

martes, 2 de junio de 2020, 14:56 h (CET) La compañía anuncia sus resultados económicos y principales datos destacados del primer trimestre del año Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), el mayor proveedor mundial especializado en ciberseguridad, ha anunciado los resultados financieros del primer trimestre de 2020, con cierre a 31 de marzo.

"Durante este primer trimestre del año nuestro entorno de trabajo ha cambiado por completo, y también hemos tenido que hacer frente a la falta de componentes en la cadena de suministro y el cierre de algunos de nuestros centros logísticos. Como consecuencia, hemos llevado a cabo una transición para facilitar el teletrabajo, pero también hemos desarrollado nuevos entornos de desempeño laboral para nuestros servicios técnicos y de I+D, el equipo de ventas, así como nuevas actividades de marketing digital. Hasta ahora hemos podido superar estos desafíos sin problemas, pero es difícil predecir qué efecto tendrá este entorno cambiante en el futuro. Por todo ello, me gustaría agradecer a nuestros clientes, socios y empleados su compromiso y dedicación, elementos indispensables para hacer esto posible", concluye Shwed.

Durante el primer trimestre del año, la compañía especializada en ciberseguridad experimentó un crecimiento del 3% interanual gracias a unos ingresos totales de 486 millones de dólares. Por otra parte, los ingresos por explotación de las acciones GAAP alcanzaron los 201 millones de dólares en este periodo del año, lo que supone un 41% y un 44% de los ingresos en 2020 y 2019, respectivamente. Los ingresos de explotación de acciones no-GAAP, por su parte, representan el 48% de los ingresos (231 millones de dólares). Teniendo en cuenta los ingresos diferidos, el primer trimestre de 2020 se ha cerrado con un total de 1.349 millones de dólares, lo que supone crecimiento interanual del 3%.

Asimismo, a lo largo de este primer cuatrimestre del año Check Point ha lanzado al mercado su nueva línea de 15 gateways de seguridad Quantum Security GatewaysTM, que extienden la arquitectura Infinity desde la oficina hasta el centro de datos. Por otro lado, la empresa realizó una encuesta sobre la situación en cuanto a ciberseguridad en los meses de la pandemia, gracias a la cual descubrió que más de un 70% de los profesionales de la seguridad informaron de un aumento de las amenazas o ataques a la seguridad desde el comienzo del brote de Coronavirus, mientras que los ataques de phishing habían aumentado un 55%.

Por otra parte, hay que destacar que a lo largo del primer trimestre Check Point descubrió vulnerabilidades críticas en la aplicación social TikTok, que permitían a los cibercriminales manipular datos o alterar la privacidad del usuario, o en el protocolo ZigBee de Philips, que permitiría infectar con ransomware o cualquier otro tipo de malware las redes corporativas o domésticas tras acceder al sistema de control de las bombillas inteligentes.

