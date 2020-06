Gerard González, el consultor SEO profesional que puede garantizar el éxito de cualquier negocio Comunicae

martes, 2 de junio de 2020, 12:57 h (CET) Gerard González, residente de la provincia de Tarragona (España), se graduó en la carrera de ingeniería informática y combina conocimientos en marketing con habilidades de programador Este consultor SEO Freelance, experto en marketing digital, ofrece sus servicios de consultoría a través de su página web oficial gerardgonzalez.com.

En sus inicios Gerard creó su primera página web en el año 2007, páginas con HTML y CSS, donde se dio cuenta de la importancia del buen posicionamiento en los buscadores como Google para atraer a un público mucho más amplio.

Por ello, se decidió a crear varios proyectos personales hasta llegar a elaborar su propia plataforma donde no sólo ofrece sus servicios a todo tipo de empresas, sino que también aporta de manera gratuita información relativa a SEO y al Marketing digital, cuales son fundamentales a día de hoy en el mundo online. Es ideal para aquellos usuarios o futuros emprendedores que deseen formarse tanto en SEO como en marketing digital.

Servicios profesionales

- SEO: Auditoría, consultoría, posicionamiento web, SEO local, contenidos y penalizaciones

- Marketing: SEM (Campañas publicitarias de pago), Inbound Marketing, Community Manager, CRO, Copywriting, Email Marketing y WhatsApp Marketing

- Branding: Diseño de logotipos a medida, Marca Personal, Identidad Corporativa, Reputación de marca y Newsletters.

- Desarrollo web: Diseño web Wordpress, Diseño web a Medida, Diseño de Landing Pages y WPO

- Apps: Desarrollo de Apps a medida y ASO (Posicionamiento de Apps en Google Play y Apple Store)

¿Qué puede hacer Gerard González por los clientes?

En gerardgonzalez.com, los usuarios podrán contar con datos relacionados con la auditoría SEO, la cual será fundamental para analizar su página web a fondo y desarrollar una estrategia efectiva para poder lograr todos los objetivos que se propongan.

También se realizará un estudio de mercado que analice a la competencia directa y les informe de cómo colocarse en primera posición con respecto a sus rivales. Ayudará, además, a que los usuarios tengan muy claros los objetivos que quieren para su empresa, así como el público al que van a dirigirse y el alcance que deseen obtener.

Para ello será también muy importante contar con un buen posicionamiento en buscadores como Google. Esto hará que la página web de los usuarios se encuentre entre las primeras cuando los clientes realicen sus búsquedas, lo que les permitirá contar con muchas más visitas y será muy beneficioso para el negocio.

Un punto que también será absolutamente fundamental con respecto al SEO, será otorgar autoridad a un sitio web y desarrollar una estrategia de Link Building que pueda adaptarse en función de los resultados que se vayan obteniendo. Internet en la actualidad es el presente en el mundo del marketing, por lo que contar con la visibilidad adecuada en esta plataforma garantizará entrar en un mercado potencial que no hace más que crecer.

Muchas veces las empresas pasan por momentos críticos que pueden verse resueltos si se cuenta con un marketing que potencie la parte digital del negocio y pueda usarse ya no solo como complemento de dicha empresa, sino como una gran opción en caso de crisis. Las alternativas de tráfico, como por ejemplo en redes sociales conocidas como Facebook o Instagram también son de gran utilidad para el negocio, y por eso en gerardgonzalez.com se potenciarán todas ellas para garantizar el éxito de la empresa que contrate sus servicios.

A pesar de que no exista una fórmula secreta para garantizar este éxito, sí que se sabe que a través de duro trabajo y de la elaboración correcta de un buen plan, se lograrán los resultados que se están esperando. Para ello, la plataforma gerardgonzalez.com ofrece la posibilidad a todos aquellos usuarios que deseen prosperar en sus negocios el poder contactar con él a través de su propia página web.

A través de la creación de otra web, (en caso de no contar con una), y la realización de un buen análisis de los objetivos que se desean obtener, se llevará a cabo el desarrollo de un sitio web a medida que pueda garantizar que el negocio prospere. Y, en caso de contar ya con una plataforma, se realizará una auditoría SEO que permitirá construir una estrategia de marketing también a medida para que la empresa pueda obtener los máximos beneficios posibles y que llegue a un público amplio que, además, tenga también la posibilidad de seguir creciendo. Gerard González pondrá a disposición de los clientes un teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico para que puedan estos puedan realizar cualquier tipo de consulta o para que puedan poner en marcha un nuevo proyecto exitoso.

