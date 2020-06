Los métodos online permiten recuperar en verano los conocimientos perdidos en el confinamiento, por Smartick Comunicae

lunes, 1 de junio de 2020, 15:22 h (CET) Según el informe recién publicado por Brown University, debido al cierre de los colegios por la pandemia, este año los niños se reincorporarán al colegio sabiendo menos del 50% de lo que habrían aprendido en un curso típico. Smartick ha demostrado ser la solución ideal para recuperar el tiempo perdido. Durante esta situación extraordinaria miles niños de más de 100 países han seguido aprendiendo con Smartick. El contenido se adapta a cada niño, avanzando progresivamente, asegurando que no quedan laguna Tras casi tres meses sin clases presenciales en los colegios y estudiando desde casa, se acerca el final de curso y los niños se enfrentan al habitual trimestre estival sin una rutina escolar. Este año, más que nunca, los expertos recomiendan que realicen alguna actividad intelectual de forma periódica para que no vean perjudicada aún más su vuelta al colegio en septiembre. Según un estudio, recién publicado, Brown University estima que este año los niños se reincorporarán al colegio sabiendo menos del 50% de lo que habrían aprendido en un curso típico.

Aunque durante los meses de confinamiento forzoso ha crecido en algunos progenitores la preocupación por el excesivo número de horas que sus hijos han pasado ante las pantallas, padres y pequeños han comprobado la eficacia de las plataformas educativas para intentar seguir el ritmo escolar o reforzar sus conocimientos en algunas áreas extraescolares, como idiomas, programación o matemáticas. Si bien durante las semanas de confinamiento, sin apenas poder salir de casa, algunos niños se han volcado en los libros, por lo que llegan al verano con unas destrezas mejoradas en lectura, no ha ocurrido lo mismo en otros ámbitos como las matemáticas.

Ante esta situación, agravada en un verano que se presenta atípico, sin los tradicionales campamentos de actividades o reducidos estos a su mínima expresión, los métodos de aprendizaje online se presentan como una “tabla de salvación” para los padres. Les pueden ayudarán a minimizar los efectos del déficit de conocimientos no adquiridos por la pandemia e intentar durante el verano recuperar el tiempo perdido Ese es el caso del método de aprendizaje online de matemáticas Smartick, para niños de 4 a 14 años, que consigue mantener la actividad intelectual mejorando los conocimientos matemáticos a la vez que potencia la lógica, el razonamiento, el pensamiento computacional y fomenta, además, el desarrollo de las principales habilidades cognitivas.

Con solo 15 minutos al día y de una manera muy interactiva y divertida, los niños podrán mantener e incluso mejorar sus conocimientos de matemáticas durante el período estival, compaginándolo sin problemas con las actividades veraniegas que el coronavirus les permita realizar al aire libre. Con métodos online como Smartick, los padres pueden olvidarse de cargar con los libros durante el verano, por lo menos los de mates; los niños seguirán aprendiendo y reafirmando los conocimientos adquiridos durante el curso, ya que el contenido se adapta a cada uno de ellos, y todos disfrutarán de una vuelta al cole lo menos traumática posible, profesores incluidos.

