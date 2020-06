VALORANT, el shooter de Riot Games, finaliza su beta cerrada, listo para el lanzamiento el 2 de junio Comunicae

lunes, 1 de junio de 2020, 09:48 h (CET) El shooter gratuito para PC ha conseguido 470 millones de horas vistas entre Twitch y AfreecaTV . Casi 3 millones de jugadores de media al día han elegido este título durante la beta cerrada Riot Games ha anunciado hoy algunos datos sobre la beta cerrada de su shooter táctico para PC, VALORANT, que se lanzará oficialmente el 2 de junio. Durante los dos meses de la beta, una media de 3 millones de jugadores se conectó cada día a jugar VALORANT. Aquellos seguidores que no pudieron conseguir acceso a la beta cerrada demostraron su entusiasmo por VALORANT registrando más de 470 millones de horas vistas en los streams de Twitch, el servicio de entretenimiento multijugador líder en el mundo, y en Afreeca TV, plataforma de streaming coreana.

Tras el inicio de la beta cerrada el 7 de abril, VALORANT se posicionó rápido como una de las opciones preferidas de la comunidad de shooters, de tal forma que consiguió hacer historia en el primer día con 34 millones de horas vistas, récord de Twitch en un solo día. Asimismo, VALORANT registró un pico de espectadores de 1.7 millones en Twitch, solo superado por las finales de Worlds 2019 de League of Legends. Riot Games demostró su compromiso con la comunidad global al ejecutar con éxito el lanzamiento de la beta cerrada de VALORANT a varias regiones de todo el mundo, a pesar de los desafíos inesperados producidos por la pandemia COVID-19.

“Estamos alucinados con el nivel de entusiasmo, pasión y apoyo que estamos viendo por parte de la comunidad de VALORANT en estos días previos al lanzamiento”, confiesa Anna Donlon, Productora Ejecutiva de VALORANT en Riot Games. “Nuestra esperanza como equipo era que nuestro trabajo y esfuerzo durante estos años sirvieran para conseguir la confianza y el respeto de la comunidad de los shooter tácticos, y no podemos tener más ganas de que esto empiece el 2 de junio”.

El lanzamiento de VALORANT será el 2 de junio de 2020 en la mayoría de las regiones de todo el mundo como un juego gratuito que requiere bastante habilidad y tiene un estilo de juego rápido y letal que provoca muchas jugadas destacadas. En VALORANT se enfrentan dos equipos de cinco jugadores al mejor de 25 rondas, donde los dos equipos tienen una fase para atacar y otra para defender. Para asegurar un alto nivel de jugabilidad y mantener la integridad competitiva de VALORANT, Riot Games ha invertido unos recursos sin precedentes para apoyar al juego, entre los que se incluyen: servidores dedicados de 128 tics gratis para todos los jugadores, un código de red hecho a medida para asegurar un registro de impactos ultrapreciso, una arquitectura de juego sometida a los servidores y un sistema propio de prevención y detección de trampas desde el lanzamiento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.