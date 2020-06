'Aforo reducido, zonas limitadas e higiene' son los tres pilares para bañarse según Piscinas Lara Comunicae

lunes, 1 de junio de 2020, 09:52 h (CET) Aunque el verano aún no ha llegado, el calor aumenta cada vez más. Y con él también aumenta la cantidad de personas que se preguntan si después de la pandemia será posible refrescarse en las piscinas públicas. La desescalada avanza y el Boletín Oficial del Estado trae novedades acerca de las actividades que se permiten hacer en las distintas fases y sobre las medidas de precaución que hay que tomar para bañarse durante la desescalada El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha publicado durante el confinamiento un estudio que informa sobre la posibilidad de contagio por medio del agua de piscinas y spas. En este estudio se demuestra claramente que el uso adecuado de cloro y desinfectantes en las piscinas es suficiente para evitar la carga viral y el contagio del Covid-19. Además, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el SARS-CoV-2 no se ha detectado en agua potable y los tratamientos del agua son suficientes como para eliminarlo.

La fase 2 ya comienza para la mayoría de las comunidades autónomas de España y la reapertura de piscinas lleva varias normas para prevenir el contacto entre las personas y asegurar la distancia de seguridad para reducir el riesgo de contagio. La primera norma que impone el Ministerio de Sanidad es el aforo reducido permitiendo solo un 30% de la capacidad para permitir esa distancia. Piscinas Lara afirma que la “parcela” para cada bañista debería ser de unos 2-4 m2 de lámina de agua por bañista, un cálculo realizado por la Asociación Española de Profesionales del Sector de Piscinas (ASOFAP).

Para las comunidades que aún siguen en la fase 1 ya se permite la apertura de las piscinas para la práctica deportiva, una medida que los nadadores profesionales llevan pidiendo desde hace un tiempo. El aforo será de un 30% también. Para las fases 1 y 2 los vestuarios, probadores y otras salas similares estarán cerrados y no será permitido su uso. Además, para las dos fases el responsable o el socorrista (si lo hay) será quien controle la entrada y salida de las personas, que se harán preferiblemente por puertas diferentes para evitar el contacto.

Por último, otra novedad para ambas fases es que la limpieza y desinfección se deberá realizar antes del uso de las instalaciones (antes se realizaba al finalizar el día y tras el uso de las instalaciones). En el ámbito deportivo, la fase 2 también trae novedades, ya que se permitirá que haya más de una persona por calle en las piscinas. Sin embargo, se debe tener un máximo control en las personas que acceden a las instalaciones para evitar las aglomeraciones al máximo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.