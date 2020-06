El Parchís es el juego online que más entretiene a los españoles durante el confinamiento

El Parchís online es el juego preferido de los españoles durante el confinamiento, con un reach del 12,2%, y desbancando a Candy Crush Saga, que pierde dos puntos y logra un 10% de reach, según el IGMobile elaborado por Smartme Analytics, correspondiente al primer trimestre de 2020.



El top10 de juegos online se completa con Game Launcher, con un 8,8%, en tercera posición; seguido de Clash Royale, con un 8,3%, en cuarta posición; Brawl Stars, en quinta posición, con un 7,4%, Pokemon Go, que baja en el ranking al sexto puesto y logra un 7,3%; Gardenscapes, con un 6,2%, en séptima posición; Call of Duty, que pierde una posición, se sitúa en el octavo puesto, con un 5,9%; en novena posición Homescape, que también baja y logra un 5,7%, y en décima posición y mejorando su resultado, Township, con un 5,7%.



Best performers

El Parchís también lidera el ranking SFIx de Smartme Analytics, que identifica a los actores con mejor y peor desempeño digital. El popular juego logra un SFIx de 5,85, le sigue Brain Test (2,8), Idle Train (2,75), Plague Inc (1,96), Woodturning (1,81), Preguntados (1.76), Preguntados 2 (1,56), Bowling Idle (1,53), Township (1,5), y Knives (1.36), cerrando el top 10.



“El confinamiento ha multiplicado exponencialmente la actividad online y uno de los escapes claros es el entretenimiento donde los juegos para todas las edades reinan la categoría -explica Lola Chicón, CEO de Smartme Analytics- y el éxito del Parchís se justifica por ser un juego social muy divertido y competitivo que se puede jugar en familia y en grupo”.