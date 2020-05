​Ayudaré a mi Banco

Mi pobre Banco lo está pasando canutas. En poco tiempo ha tenido que cerrar las dos sucursales que tenía más cerca de mi residencia madrileña. Cada vez me atiende menos personalmente, obligándome a usar métodos más rígidos para mis complejas transacciones. No quiero seguir agobiándole, por lo que buscaré un Banco más cercano que éste, que ni siquiera es de una gran región, sino sólo de una Autonomía uniprovincial. Ya se sabe: Quien mucho abarca poco aprieta. Este Banco se está teniendo incluso que ir a hacer las Américas. Espero que no vuelva con otro dudoso botín.